Таких учнів було майже 5 тисяч у 2021 році і стало близько 65 тисяч у 2022. Як радить вчитися учням-біженцям Міносвіти України, читайте далі.

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Понад пів мільйона українських учнів досі за кордоном

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що для дітей, які випали з навчального процесу в Україні, треба розробляти програми щодо надолуження освітніх втрат. Також створити умови для їхнього повернення на Батьківщину.

У МОН при цьому уточнили, що на сьогодні понад 506 тисяч учнів продовжують перебувати за кордоном. Тенденція щодо їхнього повернення є незначною.

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Натомість Міносвіти зацікавлене в тому, щоб українські діти не втрачали зв'язок з Україною і мали можливість продовжити навчання на Батьківщині після повернення.

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Як МОН рекомендує навчатися учням-біженцям

Так, МОН рекомендує учням-біженцям такі варіанти здобуття освіти під час дії воєнного стану: