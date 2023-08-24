Таких учнів було майже 5 тисяч у 2021 році і стало близько 65 тисяч у 2022. Як радить вчитися учням-біженцям Міносвіти України, читайте далі.

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Понад пів мільйона українських учнів досі за кордоном

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що для дітей, які випали з навчального процесу в Україні, треба розробляти програми щодо надолуження освітніх втрат. Також створити умови для їхнього повернення на Батьківщину.

У МОН при цьому уточнили, що на сьогодні понад 506 тисяч учнів продовжують перебувати за кордоном. Тенденція щодо їхнього повернення є незначною.

Натомість Міносвіти зацікавлене в тому, щоб українські діти не втрачали зв'язок з Україною і мали можливість продовжити навчання на Батьківщині після повернення.

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Як МОН рекомендує навчатися учням-біженцям

Так, МОН рекомендує учням-біженцям такі варіанти здобуття освіти під час дії воєнного стану:

  • очне навчання у школі країни перебування;
  • поєднання очного навчання у школі країни перебування та в українському закладі освіти, зокрема, у Міжнародній українській школі, за дистанційною, сімейною/домашньою, екстернатною формою на вибір;
  • навчання у закладах/класах, які організовані в країнах перебування українцями за сприяння органів управління освітою цих країн;
  • якщо це не суперечить законодавству країни перебування, навчатись тільки в українській школі.