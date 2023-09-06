Многие из них параллельно получают образование дистанционно в украинской школе. Как учатся и какие образовательные изменения ожидают учеников-беженцев, читайте дальше.

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Сколько украинских детей учится в разных странах Европы

Больше всего украинских школьников зарегистрировали в Польше – около полумиллиона. Треть миллиона – в Германии, в Чехии – чуть больше 70 тысяч. Румыния, Испания, Италия и Словакия приняли 30 – 40 тысяч учащихся. В других странах Европы наших детей находятся от нескольких сотен до десяти тысяч.

Как будут учиться украинские дети за границей

В прошлом году более 63% украинских детей учились в двух школах одновременно: очно – в иностранной и дистанционно – в украинской.

Однако в этом году Минобразования Украины согласовало новую программу для детей-беженцев. Таким образом, хотят упростить нагрузку на учеников. Так, в украинской школе они будут изучать только предметы украиноведческого компонента. То есть такие:

украинский язык;

украинскую литературу;

историю Украины;

географию;

гражданское образование;

защиту Украины.

Для их изучения школьникам понадобится 6 – 8 часов в неделю.

Оценки других предметов, которые дети будут изучать в иностранных школах, им перезачислят по возвращении в Украину.

Как смены готовят учебные заведения за границей

С 1 сентября новые правила для детей-беженцев подготовили учебные заведения иностранных стран.

Австрия

В Австрии украинским детям, которых здесь около 13 тысяч, бесплатно выдали компьютеры для обучения. Украинские ученики смогут получить во временное пользование также планшеты. Что интересно, в стране уже второй год работают переходные классы, в которых акцентируют внимание на изучении немецкого языка.

Греция и Норвегия

В Греции и Норвегии также особое внимание уделят ученикам, которые не изучили хорошо языки их стран.

Чехия

А в Чехии открывают языковые курсы для школьников из Украины продолжительностью в один год.

Швеция и Исландия

В Швеции и Исландии открывают классы, в которых шведский и исландский языки дети будут изучать как иностранные. Открывать украиноязычные классы здесь не планируют.

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Эстония

В Эстонии с началом учебного года все украинские дети обязаны посещать местные школы. Дистанционное получение образования при этом не запретили. Украинские дети могут даже просить об индивидуальном графике обучения.

Кипр и Люксембург

На острове Кипр для украинских детей будут созданы специальные классные комнаты для онлайн-обучения. А в Люксембурге занятия по украинскому языку будут засчитываться как внеклассная деятельность.

Франция и Нидерланды

Во Франции и Нидерландах акцент сделали на интеграции детей в образовательное пространство этих стран. Поэтому заниматься изучением украинского языка можно только дома в свободное от основного обучения время.

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Почему Украина может потерять часть учеников

Многие иностранные государства не прочь интегрировать наших детей в свое общество. При этом ученики вынуждены учить языки стран, в которых они находятся. Поэтому существует угроза, что многие украинские дети в будущем не вернется на Родину.

Польские власти, например, уже против того, чтобы наши дети учились только дистанционно в украинских школах. Они хотят сделать обязательным посещение местных школ. Однако не все украинские дети по семейным обстоятельствам могут посещать школу. Их мамы работают, а согласно польским законам, дети до 7 лет (а иногда и до 13) не должны находиться дома без присмотра взрослых.

Все же в Польше в новом учебном году планируют открытие украинских школ – в Гданьске, Лодзи, Люблине, Познани, г. Катовице и Зеленой Гуре. При этом такие уже работают в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. Правда, это будут скорее дошкольные группы для детей 5 – 7 лет, чтобы подготовить детей к обучению в местных учебных заведениях.