Минобразования Украины согласовало список обязательных предметов украиноведческого компонента. Приказ вступил в силу.

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Какие предметы будут изучать в украинских школах ученики, которые сейчас за границей

Эти предметы будут занимать от 6 до 8 учебных часов в неделю. Остальные оценки будут засчитываться.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

1 – 4 классы:

украинский язык и литература;

я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).

5 – 9 классы:

украинский язык;

украинская литература;

вступление в историю Украины и гражданского образования (5 класс);

история Украины. Всемирная история (6 класс);

история Украины (7 – 9 классы);

основы правоведения (9 класс);

география (8 – 9 классы).

10 – 11 классы:

украинский язык;

украинская литература;

история Украины;

гражданское образование (10 класс);

география (11 класс);

защиту Украины.

Также в рамках недельной нагрузки предусмотрены часы для индивидуальных занятий и консультаций: один в неделю для 1 – 4 классов и по два – для 5 – 11 классов.