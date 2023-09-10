Минобразования Украины согласовало список обязательных предметов украиноведческого компонента. Приказ вступил в силу.
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Какие предметы будут изучать в украинских школах ученики, которые сейчас за границей
Эти предметы будут занимать от 6 до 8 учебных часов в неделю. Остальные оценки будут засчитываться.
1 – 4 классы:
- украинский язык и литература;
- я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).
5 – 9 классы:
- украинский язык;
- украинская литература;
- вступление в историю Украины и гражданского образования (5 класс);
- история Украины. Всемирная история (6 класс);
- история Украины (7 – 9 классы);
- основы правоведения (9 класс);
- география (8 – 9 классы).
10 – 11 классы:
- украинский язык;
- украинская литература;
- история Украины;
- гражданское образование (10 класс);
- география (11 класс);
- защиту Украины.
Также в рамках недельной нагрузки предусмотрены часы для индивидуальных занятий и консультаций: один в неделю для 1 – 4 классов и по два – для 5 – 11 классов.