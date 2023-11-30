Наступного року в Одесі планують встановити в укриттях навчальних закладів систему автоматичного відчинення дверей під час повітряної тривоги. Зокрема, у сховищах шкіл та дитсадків.

Про це під час сесії Одеської міськради 29 листопада розповіла очільниця департаменту освіти та науки Олена Буйневич. І додала, що у кількох укриттях цю систему вже встановили.

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В укриттях шкіл та дитсадків Одеси встановлять автоматичні двері

З 1 січня 2024 року роботи зі встановлення такої системи мають виконати і в інших сховищах. Однак на це потрібні кошти, зазначила чиновниця. Але суму конкретну не назвала.

Ми вже обладнали в трьох укриттях таку систему. Вона дозволяє відкривати автоматично двері під час повітряної тривоги саме в місті Одеса. Чому вона для нас актуальна? Тому що зазвичай в укритті два-три входи, і сторож один не встигає одразу відкрити,

– зазначила чиновниця.

До слова, на 2024 рік у міській програмі розвитку освіти на облаштування укриттів у школах та дитсадках заклали 30 мільйонів гривень. Цього року на цю мету витратили понад 340 мільйонів гривень.

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Скільки тисяч укриттів треба облаштувати у навчальних закладах