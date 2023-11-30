В укриттях шкіл та дитсадків Одеси встановлять автоматичні двері
Наступного року в Одесі планують встановити в укриттях навчальних закладів систему автоматичного відчинення дверей під час повітряної тривоги. Зокрема, у сховищах шкіл та дитсадків.
Про це під час сесії Одеської міськради 29 листопада розповіла очільниця департаменту освіти та науки Олена Буйневич. І додала, що у кількох укриттях цю систему вже встановили.
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В укриттях шкіл та дитсадків Одеси встановлять автоматичні двері
З 1 січня 2024 року роботи зі встановлення такої системи мають виконати і в інших сховищах. Однак на це потрібні кошти, зазначила чиновниця. Але суму конкретну не назвала.
Ми вже обладнали в трьох укриттях таку систему. Вона дозволяє відкривати автоматично двері під час повітряної тривоги саме в місті Одеса. Чому вона для нас актуальна? Тому що зазвичай в укритті два-три входи, і сторож один не встигає одразу відкрити,
– зазначила чиновниця.
До слова, на 2024 рік у міській програмі розвитку освіти на облаштування укриттів у школах та дитсадках заклали 30 мільйонів гривень. Цього року на цю мету витратили понад 340 мільйонів гривень.
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Скільки тисяч укриттів треба облаштувати у навчальних закладах
- На Сході України потрібно відремонтувати та збудувати 3,5 тисячі укриттів у навчальних закладах, повідомляв заступник очільника МОН Андрій Сташків.
- На Заході України треба збудувати чи відремонтувати всього 700 укриттів.
- На облаштування сховищ у закладах освіти нашої країни загалом потрібно 153 мільярди гривень.
- Натомість на 2024 рік передбачили 2,5 мільярда гривень на ремонт і будівництво сховищ.
- МОН також пробує залучити до фінансування міжнародних донорів.