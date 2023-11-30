Об этом во время сессии Одесского горсовета 29 ноября рассказала глава департамента образования и науки Елена Буйневич. И добавила, что в нескольких укрытиях эта система уже установлена.
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В укрытиях школ и садиков Одессы установят автоматические двери
С 1 января 2024 года работы по установке такой системы должны быть выполнены и в других хранилищах. Однако на это нужные средства, отметила чиновница. Но сумму конкретную не назвала.
Мы уже оборудовали в трех укрытиях такую систему. Она позволяет открывать автоматически двери во время воздушной тревоги в городе Одесса. Почему она для нас актуальна? Потому что обычно в укрытии два-три входа, и сторож один не успевает сразу открыть,
– отметила чиновница.
К слову, на 2024 год в городской программе развития образования на обустройство укрытий в школах и садиках заложили 30 миллионов гривен. В этом году на эти цели потратили более 340 миллионов гривен.
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Сколько тысяч укрытий нужно обустроить в учебных заведениях
- На Востоке Украины нужно отремонтировать и построить 3,5 тысяч укрытий в учебных заведениях, сообщал заместитель главы МОН Андрей Сташкив.
- На Западе Украины нужно построить или отремонтировать всего 700 укрытий.
- На обустройство хранилищ в учебных заведениях нашей страны в целом нужно 153 миллиарда гривен.
- На 2024 год предусмотрели 2,5 миллиарда гривен на ремонт и строительство хранилищ.
- МОН также пытается привлечь к финансированию международных доноров.