Об этом во время форума заявил заместитель главы МОН Андрей Сташкив. И добавил, что МОН проанализировало, как в целом по Украине учебные заведения обеспечены хранилищами.

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Сколько тысяч укрытий нужно обустроить в учебных заведениях

На Западе Украины, по словам чиновника, нужно построить или отремонтировать всего 700 укрытий.

Сташкив также уточнил, что на обустройство хранилищ в учебных заведениях нашей страны в целом нужно 153 миллиарда гривен. На следующий год предусмотрели 2,5 миллиарда гривен на ремонт и строительство хранилищ.

Чиновник отметил, что это очень мало, поэтому МОН сейчас работает с международными донорами и партнерами, чтобы те помогли с денежными средствами.

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Сташкив при этом считает, что строительство укрытий в образовательных учреждениях – это де-факто строительство подземных школ.

Мининфраструктуры сейчас разрабатывает типовые проекты укрытий, которые будут предусматривать возможность обучения в них,

– уточнил он.

И добавил, что это действительно сложный процесс, ведь в укрытиях нужно оборудовать вентиляцию, правильно организовать качественный образовательный процесс и т.д.

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