Об этом во время форума заявил заместитель главы МОН Андрей Сташкив. И добавил, что МОН проанализировало, как в целом по Украине учебные заведения обеспечены хранилищами.
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Сколько тысяч укрытий нужно обустроить в учебных заведениях
На Западе Украины, по словам чиновника, нужно построить или отремонтировать всего 700 укрытий.
Сташкив также уточнил, что на обустройство хранилищ в учебных заведениях нашей страны в целом нужно 153 миллиарда гривен. На следующий год предусмотрели 2,5 миллиарда гривен на ремонт и строительство хранилищ.
Чиновник отметил, что это очень мало, поэтому МОН сейчас работает с международными донорами и партнерами, чтобы те помогли с денежными средствами.
Сташкив при этом считает, что строительство укрытий в образовательных учреждениях – это де-факто строительство подземных школ.
Мининфраструктуры сейчас разрабатывает типовые проекты укрытий, которые будут предусматривать возможность обучения в них,
– уточнил он.
И добавил, что это действительно сложный процесс, ведь в укрытиях нужно оборудовать вентиляцию, правильно организовать качественный образовательный процесс и т.д.
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Сколько учебных заведений уничтожили россияне в Украине
- Россия за время полномасштабной войны полностью уничтожила на территории нашего государства более 350 учебных заведений. Более 3700 учебных заведений повредила.
- Среди поврежденных и уничтоженных – и школы, и садики, и профтехи, и вузы.
- На сегодняшний день удалось восстановить уже 500 учебных заведений.