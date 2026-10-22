В Україні обмежили доступ сторонніх до укриттів у школах і дитсадках

Уряд України обмежив доступ до укриттів у закладах освіти для осіб, які не є учасниками освітнього процесу. Мовиться про дитсадки та школи.

Це вказано у постанові про зміни у використанні захисних споруд цивільного захисту. Про це інформує Osvita.ua.

Які обмеження діятимуть

Об'єкти фонду захисних споруд у дитсадках можуть використовувати лише для захисту учасників освітнього процесу (дітей та персоналу). Сторонніх осіб туди не допускатимуть.

Щодо шкіл – під час навчання у межах очної форми укриття будуть доступні тільки для учнів та вчителів.

Водночас спільне перебування з іншими громадянами можливе лише у разі окремого рішення місцевих органів виконавчої влади або самоврядування.

При цьому директор чи засновник закладу мають відкривати сховища для сторонніх лише за умови наявності вільної площі, зонування приміщень (щоб діти перебували окремо) та повного гарантування безпеки учнів.

Інформацію про шкільні укриття, куди дозволено доступ стороннім особам, мають публікувати на сайтах відповідних закладів чи їх засновників.

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