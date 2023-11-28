Потрібні мільярди: скільки тисяч укриттів треба облаштувати у навчальних закладах

На Сході України потрібно відремонтувати та збудувати 3,5 тисячі укриттів у навчальних закладах. І це насправді є неймовірним викликом.

Про це під час форуму заявив заступник очільника МОН Андрій Сташків. І додав, що МОН проаналізувало, як у цілому по Україні заклади освіти забезпечені сховищами.

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Скільки тисяч укриттів треба облаштувати у навчальних закладах

На Заході України, за словами посадовця, треба збудувати чи відремонтувати всього 700 укриттів.

Сташків також уточнив, що на облаштування сховищ у закладах освіти нашої країни загалом потрібно 153 мільярди гривень. Натомість на наступний рік передбачили 2,5 мільярда гривень на ремонт і будівництво сховищ.

Посадовець зауважив, що це дуже мало, тому МОН зараз працює з міжнародними донорами і партнерами, аби ті допомогли з коштами.

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Сташків при цьому вважає, що будівництво укриттів в освітніх закладах – це де-факто будівництво підземних шкіл.

Мінінфраструктури зараз розробляє типові проєкти укриттів, які будуть передбачати можливість навчання в них,

– уточнив він.

І додав, що це насправді складний процес, адже в укриттях потрібно обладнати вентиляцію, правильно організувати якісний освітній процес тощо.

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