Потрібні мільярди: скільки тисяч укриттів треба облаштувати у навчальних закладах
Джерело:Укрінформ
На Сході України потрібно відремонтувати та збудувати 3,5 тисячі укриттів у навчальних закладах. І це насправді є неймовірним викликом.
Про це під час форуму заявив заступник очільника МОН Андрій Сташків. І додав, що МОН проаналізувало, як у цілому по Україні заклади освіти забезпечені сховищами.
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Скільки тисяч укриттів треба облаштувати у навчальних закладах
На Заході України, за словами посадовця, треба збудувати чи відремонтувати всього 700 укриттів.
Сташків також уточнив, що на облаштування сховищ у закладах освіти нашої країни загалом потрібно 153 мільярди гривень. Натомість на наступний рік передбачили 2,5 мільярда гривень на ремонт і будівництво сховищ.
Посадовець зауважив, що це дуже мало, тому МОН зараз працює з міжнародними донорами і партнерами, аби ті допомогли з коштами.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Сташків при цьому вважає, що будівництво укриттів в освітніх закладах – це де-факто будівництво підземних шкіл.
Мінінфраструктури зараз розробляє типові проєкти укриттів, які будуть передбачати можливість навчання в них,
– уточнив він.
І додав, що це насправді складний процес, адже в укриттях потрібно обладнати вентиляцію, правильно організувати якісний освітній процес тощо.
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Скільки навчальних закладів знищили росіяни в Україні
- Росія за час повномасштабної війни повністю знищила на території нашої держави понад 350 навчальних закладів. Понад 3700 закладів освіти пошкодила.
- Серед пошкоджених і знищених – і школи, і дитсадки, і профтехи, і виші.
- На сьогодні вдалося відновити вже 500 навчальних закладів.