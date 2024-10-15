МОН погодило використання 5 мільярдів дотації на укриття у школах і профтехах

Міністерство освіти і науки України затвердило механізм використання 5 мільярдів гривень дотації на укриття у школах та профтехах. 77 проєктів укриттів реалізують у 8 прикордонних і прифронтових областях.

У межах дотації передбачили облаштування 24 укриттів у закладах професійної освіти та 53 укриттів у школах. Про це інформують у Міносвіти України.

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Які особливості використання коштів

Укриття мають бути протирадіаційними або спорудами подвійного призначення, що відповідають державно-будівельним нормам захисних споруд цивільного захисту.

Дотація покриває лише будівельні роботи, а проєктно-кошторисну документацію громади повинні розробити заздалегідь або до 1 грудня 2024 року. Типові проєкти можна знайти на сайті "Моя Фортеця" у розділі "Хочу укриття".

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Якщо вартість робіт перевищує дотацію, громади мають покрити різницю з місцевих бюджетів. Моніторинг здійснюватиме МОН, а громади звітуватимуть про бюджет, хід робіт та графік до 10 числа щомісяця.

Кінцева мета – ввести укриття в експлуатацію до 1 вересня 2025 року, що гарантуватиме безпеку та можливість очного навчання для десятків тисяч дітей,

– повідомили у Міносвіти.

Цікаво! Детальніше про критерії та перелік дібраних проєктів читайте за покликанням: https://bit.ly/3ZYXboC.

За результатами реалізації проєктів у відомстві очікують збільшення кількості учнів, які матимуть доступ до очної освіти.