Студенти вишів та профтехів проходитимуть практику в "Укроборонпромі"

Студенти вишів та профтехучилищ матимуть змогу проходити виробничу та переддипломну практику на підприємствах "Укроборонпрому". Це передбачає укладений між держконцерном і Міносвіти меморандум про співпрацю.

Таким чином в Україні хочуть популяризувати професії оборонного сектору серед молоді. А також згодом забезпечити омолодження колективів підприємств й осучаснити виробництво.

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Студенти зможуть проходити практику в "Укроборонпромі"

Угода також передбачає розробку освітніх програм за дуальною формою. Вони будуть цілеспрямовані на підготовку спеціалістів згідно з потребами оборонних підприємств та з їх подальшим працевлаштуванням.

В "Укроборонпромі" також розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення практику або стажування на підприємствах держконцерну пройшли близько 2 тисяч студентів. Третину з них там працевлаштували.

Очільник МОН Оксен Лісовий каже: українська молодь "має безліч ідей та бажання розвиватися в оборонній сфері".

Наше завдання – допомогти їм це зробити у найбільш ефективний спосіб: реалізувати себе, свої ідеї та заразом зробити внесок у перемогу,

– акцентував міністр.

До слова, гендиректор концерну Юрій Гусєв вважає, що український ОПК в майбутньому може стати драйвером економіки.

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Якими є пріоритети у підготовці до нового навчального року

Очільник уряду України Денис Шмигаль назвав п'ять пріоритетів при підготовці до навчального року 2023 – 2024. Це: