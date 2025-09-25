"Упор" – не росіянізм: ви навіть не підозрюєте, скільки значень у цього слова
- Слово "упор" є в словниках української мови і має праслов'янське походження.
- "Упор" має кілька значень, зокрема як дія, спортивний термін, технічний термін, діалектизм, та позначення відстані.
В українській мові чимало багатозначних слів. Деякі значення ми знаємо – на побутовому чи професійному рівні, а про інші навіть не здогадуємося.
Яке значення слова "упор" та чи є воно в українських словниках, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".
Що таке "упор"?
Одразу скажемо – слово "упор" є в українських словниках і його не варто вважати росіянізмом, якщо вам здалося.
Слово праслов'янського походження, і походить від слова *perti – з чергуванням реr-, por-, рьr-. Тому присутнє у кількох слов'янських мовах.
Крім того, це слово багатозначне та стало основою для багатьох інших слів. Слово використовується у багатьох сферах, а тому усі значення ви можете не здогадуватися.
Упор – як дія і стан того, що упирається на поверхню – упор для станка.
Упор – як спортивний термін – при віджиманні, наприклад та вправа у вольтижуванні (гімнастичні вправи у верховій їзді).
Упор – як діалектизм та пояснення та короткий варіант упертості, завзятості, затятості.
Параска з упором, властивим тупій та лінивій натурі, не покидала свого звичаю (Іван Франко).
Упор – як позначення відстані – дуже близько: а) прямий погляд в обличчя чи очі – дивитися в упор; б) зовсім близько до цілі при пострілі; в) дуже близько – закрутити гвинт до упору.
Упор – як технічний термін – пристрій, предмет, який підтримує що-небудь, служить для упирання в нього – упори греблі, дверний упор, упор для гойдалки. У цьому випадку в українській мові є синоніми, які ймовірно чули, і здаються вам знайомими:
- підпертя
- підпирати
- підпір
- підпірка
- підпора
- підпірка
- пирла.
Гойдалка з упорами / Pexels
А ще є вислів – до упору, що означає до самого кінця, як пояснює ресурс "Slovnyk.me".
Тому, упор – це і дія, і предмет, і основа, і емоції, і відстань. А у якому значенні це слово знали ви?