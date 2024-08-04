Уряд затвердив підхід МОН і Мінцифри до оцінки безпечності шкіл

В Україні вже третій ік триває повномасштабна війна, тож важливо, щоб діти під час навчання перебували в безпеці. Уряд нарешті затвердив підхід до оцінки безпечності.

Уряд затвердив підхід МОН та Мінцифри до оцінки безпечності шкіл. Мовиться про програму "Школа офлайн".

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Школярів потрібно вивести у безпечний офлайн

Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що під час створення цієї програми головним завданням було знайти найбезпечніші школи для очного навчання. Мовиться про ті, що мають укриття, достатню кількість учнів та розташовані далеко від обʼєктів, по яких цілиться ворог.

Що таке Школа офлайн це комплексна стратегія, яка почне діяти вже з 1 вересня, впровадження буде поступовим. Мета Школи офлайн – повернути 300 тисяч учнів до безпечного очного навчання. А там, де очне навчання неможливе, – підвищити якість дистанційного.

Звісно, це передбачало величезну кількість даних для аналізу. Важливо було врахувати, що вони динамічні, ситуація змінюється, а отже, була необхідна якісна методика та дієві інструменти. Федоров зазначив, що усі запити покрили технології від топової компанії Palantir.

На мапу нанесли інформацію про:

геолокацію закладів освіти;

кількість учнів і персоналу;

формат навчання;

геолокацію вибухів;

близькість об’єктів інфраструктури та воєнних обʼєктів;

близькість до лінії фронту;

статус кожної громади, зокрема окупована, тривають активні бойові дії чи вони можливі.

Завдяки цій карті вдалося визначити віддалені школи в різних регіонах, де треба збудувати або відремонтувати укриття. Ці заклади освіти розташовані віддалено від військових обʼєктів, обʼєктів інфраструктури, лінії фронту, і там є запит на відновлення офлайн-навчання.

Якщо ми не виведемо школярів у безпечний офлайн зараз, то ризикуємо втратити покоління. Спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення — як результат, українські школярі відстають від однолітків з інших країн на 2 роки навчання,

– наголосив Федоров.

Він також підкреслив, що з часом цей розрив тільки збільшуватиметься, а в майбутньому наслідки в освітніх прогалинах відчує вся країна. Тому важливо просто зараз боротися за кожну дитину і якість освіти, яку вона отримає.