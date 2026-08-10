"Вагон і малєнькая тєлєжка": ця ідіома має понад десяток українських варіантів
Буквальний переклад фразеологізмів рідко звучить природно. Особливо тоді, коли українська мова вже давно має свої образні вислови, а ми використовуємо росіянізми.
Коли хочемо сказати, що чогось дуже багато, нерідко згадуємо "вагон і маленька тєлєжка". Та цей вислів – не український. А які українські відповідники підібрати, розповідаємо з посиланням на "Словник фразеологізмів української мови".
"Вагон и маленькая тєлєжка" – як сказати українською?
Є люди, які до кожної ситуації можуть підібрати вдале слівце чи вислів. І трапляється, що це російські фразеологізми, які знаємо під впливом російськомовних книг чи фільмів.
Але українці дуже вигадливі – і мають свої вислови до будь-якої ситуації. І можуть її висвітлити порівнюючи з природою, тваринами, відчуттями, рисами характеру тощо.
Тому варто позбутися позиції "я так звик" чи "не знаю по-іншому", бо вивчати нове ніколи не пізно.
Сьогодні дізнаємося про фразеологізм "вагон и маленькая тєлєжка" та відповідники до нього. Вислів означає дуже велику кількість чогось, надмір, безліч. Його вживають, коли хочуть підкреслити, що чогось накопичилося або є настільки багато, що й перелічити важко – грошей, статків, спогадів, справ, проблем, обов'язків – і чогось доброго, і не дуже.
Звідки походить вислів?
Мовознавці вважають, що спочатку йому передував вислів – "воз і маленькая тєлєжка". Але з промисловим бумом та розвитком залізничних шляхів, слово "віз" змінили на – "вагон". І спочатку фразеологізм буквально описував кількість вугілля, яка була потрібна для того, щоб рухати локомотив – вагони з вугіллям возили за собою.
Образ вагона, доповненого ще й маленьким візком, покликаний підсилити уявлення про величезний обсяг або кількість. Саме тому цей вислів став поширеним у розмовному мовленні.
Цей вираз можна віднести до історичних, про коріння якого мало хто пам'ятає. Як і, наприклад, "останнє китайське попередження", про який розповідали раніше.
Якими українськими відповідниками замінити вислів?
Проте в українській мові немає такого вислову, і дослівного перекладу теж, на кшталт "вагон і маленький візок". Якщо хочеться говорити природно, краще скористатися питомими українськими відповідниками, яких чимало:
- хоч греблю гати;
- хоч відбавляй;
- кури не клюють;
- як грибів після дощу;
- як цвіту в городі;
- на воловій шкурі не списати;
- як бліх у шолудивого пса;
- по шию / по горло;
- без ліку;
- через край;
- достобіса;
- безліч;
- сила-силенна;
- видимо-невидимо;
- тьма-тьмуща;
- непочатий край;
- аж кишить (коли йдеться про велику кількість людей, тварин чи комах).
А філологиня Ксенія Угненко запропонувала малопоширений варіант – "кучугура і три оберемки."
Як перекласти "вагон і малєнькая тєлєжка": дивіться відео від Угненко
А її підписники у соціальній мережі одразу згадали варіанти, якими користуються самі: "роботи не початий край", "роботи – гора і трошки", та інші.
Тож замість буквального перекладу чи калькування доберіть собі один з варіантів. Говоріть українською!