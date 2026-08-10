"Вагон і малєнькая тєлєжка": ця ідіома має понад десяток українських варіантів

Буквальний переклад фразеологізмів рідко звучить природно. Особливо тоді, коли українська мова вже давно має свої образні вислови, а ми використовуємо росіянізми.

Коли хочемо сказати, що чогось дуже багато, нерідко згадуємо "вагон і маленька тєлєжка". Та цей вислів – не український. А які українські відповідники підібрати, розповідаємо з посиланням на "Словник фразеологізмів української мови".

"Вагон и маленькая тєлєжка" – як сказати українською?

Є люди, які до кожної ситуації можуть підібрати вдале слівце чи вислів. І трапляється, що це російські фразеологізми, які знаємо під впливом російськомовних книг чи фільмів.

Але українці дуже вигадливі – і мають свої вислови до будь-якої ситуації. І можуть її висвітлити порівнюючи з природою, тваринами, відчуттями, рисами характеру тощо.

Тому варто позбутися позиції "я так звик" чи "не знаю по-іншому", бо вивчати нове ніколи не пізно.

Сьогодні дізнаємося про фразеологізм "вагон и маленькая тєлєжка" та відповідники до нього. Вислів означає дуже велику кількість чогось, надмір, безліч. Його вживають, коли хочуть підкреслити, що чогось накопичилося або є настільки багато, що й перелічити важко – грошей, статків, спогадів, справ, проблем, обов'язків – і чогось доброго, і не дуже.

Звідки походить вислів?

Мовознавці вважають, що спочатку йому передував вислів – "воз і маленькая тєлєжка". Але з промисловим бумом та розвитком залізничних шляхів, слово "віз" змінили на – "вагон". І спочатку фразеологізм буквально описував кількість вугілля, яка була потрібна для того, щоб рухати локомотив – вагони з вугіллям возили за собою.

Образ вагона, доповненого ще й маленьким візком, покликаний підсилити уявлення про величезний обсяг або кількість. Саме тому цей вислів став поширеним у розмовному мовленні.

Цей вираз можна віднести до історичних, про коріння якого мало хто пам'ятає. Як і, наприклад, "останнє китайське попередження", про який розповідали раніше.

Якими українськими відповідниками замінити вислів?

Проте в українській мові немає такого вислову, і дослівного перекладу теж, на кшталт "вагон і маленький візок". Якщо хочеться говорити природно, краще скористатися питомими українськими відповідниками, яких чимало:

хоч греблю гати;

хоч відбавляй;

кури не клюють;

як грибів після дощу;

як цвіту в городі;

на воловій шкурі не списати;

як бліх у шолудивого пса;

по шию / по горло;

без ліку;

через край;

достобіса;

безліч;

сила-силенна;

видимо-невидимо;

тьма-тьмуща;

непочатий край;

аж кишить (коли йдеться про велику кількість людей, тварин чи комах).

А філологиня Ксенія Угненко запропонувала малопоширений варіант – "кучугура і три оберемки."

Як перекласти "вагон і малєнькая тєлєжка": дивіться відео від Угненко

А її підписники у соціальній мережі одразу згадали варіанти, якими користуються самі: "роботи не початий край", "роботи – гора і трошки", та інші.

Тож замість буквального перекладу чи калькування доберіть собі один з варіантів. Говоріть українською!