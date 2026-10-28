КНУ імені Тараса Шевченка отримав нового ректора

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора. Перемогу здобув колишній тимчасовий виконувач обов'язків ректора вишу Валерій Копійка.

Він отримав понад 50% голосів вже в першому турі, йдеться в протоколі виборчої комісії вишу.

Хто переміг на виборах КНУ

З понад 3,8 тисячі виборців серед студентів та працівників вишу проголосували лише 3105 людей. Ще 49 бюлетенів визнали недійсними.

Голоси за кандидатів розподілили так:

51,74% – директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ, доктор політичних наук Валерій Копійка;

18,62% – професорка кафедри фізіології та анатомії Інституту біології та медицини КНУ, докторка біологічних наук Ганна Толстанова;

4,16% – колишня проректорка з науково-педагогічної роботи КНУ, докторка юридичних наук Ксенія Смирнова;

2,01% – перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доктор технічних наук Олександр Корченко.

Ще 3,4% учасників не підтримали жодного кандидата з переліку.

Згідно зі статутом КНУ Шевченка, ректором призначають кандидата, який у першому турі виборів отримав понад 50% голосів людей.

Що відомо про Валерія Копійку

64-річний Валерій Копійка народився в Києві. Він доктор політичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Фахівець у сфері європейської інтеграції та зовнішньої політики країн Західної Європи. Випускник КНУ. Працює в університеті з 1990 року: пройшов шлях від асистента до професора. З 2009 року очолює ННІ міжнародних відносин.

У 1984 році закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету. 1990 року захистив кандидатську дисертацію, а 2004 року – докторську дисертацію. Уся професійна кар'єра Копійки пов'язана з КНУ: асистент, доцент, професор, заступник директора Інституту, директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Копійка також проходив стажування та читав лекції у вишах та наукових закладах Бельгії (Вільний університет міста Брюссель), Великої Британії, Болгарії.

Спеціалізується на питаннях європейської інтеграції та зовнішньої політики країн Західної Європи. Підготував шістьох кандидатів наук. Вільно володіє французькою мовою, писав Главком.