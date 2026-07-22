У Київському політехнічному інституті зросли ціни на навчання на майже 30%

В Україні цьогоріч зросла вартість вищої освіти. Окремі виші досить суттєво збільшили ціни за рік навчання.

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ), що є одним з найпопулярніших українських ЗВО, – не виняток. КПІ вже погодив нові ціни для вступників 2026 року, поінформували у виші.

Які ціна навчання у Київській політехніці

Найдорожчими у київському виші є такі спеціальності: "Економіка та міжнародні економічні відносини", "Міжнародні відносини", "Журналістика", "Менеджмент", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", "Публічне управління та адміністрування", "Право", "Маркетинг", "Торгівля". За рік навчання на них доведеться віддати 83,7 тисячі гривень.

Ці спеціальності були найдорожчими і торік. 2025 року вступники платили по 67,6 тисячі гривень за рік навчання, а цьогоріч першокурсникам вже доведеться платити по 83,7 тисячі гривень. Тобто вартість зросла майже на 24%.

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Вартість одного року навчання на найдешевших спеціальностях у 2026 році становить 50 тисяч гривень. До них належать такі: "Математика", "Фізика та астрономія", "Екологія", "Технології захисту навколишнього середовища", "Електрична інженерія", "Енерговиробництво", "Прикладна механіка" та інші.

Торік вартість одного року навчання на найдешевших спеціальностях у КПІ становила 44,9 тисячі гривень (ріст на 11%).

Вартість інших популярних спеціальностей зросла по-різному: "Комп’ютерні науки" – ріст на майже 28%, "Кібербезпека та захист інформації" – 8%.