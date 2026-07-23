Медичний університет Богомольця підвищив ціни на навчання на майже 60%

В Україні зростає вартість вищої освіти. У 2026 році виші вже оприлюднили нові ціни на навчання.

Зросла вартість року навчання і в Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця, інформує Zaxid.net.

Які ціни на навчання у виші

Виш цьогоріч займає друге місце у рейтингу найкращих медичних ЗВО нашої держави. Тут уже затвердили ціни для вступників на бакалаврат та магістратуру в 2026 році.

До найдорожчих спеціальностей в університеті належать "Медицина з поглибленим вивченням англійської мови" (134,1 тисячі гривень за рік), "Стоматологія" (105 тисяч гривень за рік), а також "Медицина" (96 тисяч гривень за рік). За рік вартість навчання на цих спеціальностях зросла від 50 до майже 62%. Найбільше – на спеціальності "Стоматологія" (із 65 тисяч гривень у 2025 році – до 105 тисяч гривень у 2026 році).

До дорогих спеціальностей можна зарахувати і "Педіатрію". За рік вартість навчання зросла на 50% (із 61,6 тисячі гривень до 92,4 тисячі гривень).

Відкрийте для своєї дитини можливості "Оптіми"! 18 серпня перша й найбільша дистанційна школа України запрошує на безоплатний вебінар. Серед тем: формат навчання, освітня платформа, супровід учнів і переваги дистанційної школи. Початок о 19:00. Зареєструватися, щоб безоплатно взяти участь у вебінарі, можна за посиланням.

До найдешевших спеціальностей можна зарахувати "Медсестринство (Оптометрія)" (52,3 тисячі гривень), "Біотехнології та біоінженерію" (52,5 тисячі гривень). Також 52,3 тисячі гривень вартує навчання у Медичному коледжі за фахом "Стоматологія" (фаховий молодший бакалавр). Навчання за останньою програмою зросло за рік майже на 60%.

Яка вартість року навчання на різних спеціальностях

Вартість навчання на першому курсі Національного медичного університету імені Богомольця у 2026/2027 навчальному році (денна форма) така:

Стоматологія – 105 тисяч гривень;

Медицина – 96 тисяч гривень;

Медицина з поглибленим вивченням англійської мови – 134,1 тисячі гривень;

Технології медичної діагностики та лікування – від 62,3 тисячі гривень до 68,4 тисячі гривень (залежно від рівня вступу);

Медична психологія – 69,6 тисячі гривень;

Психологія – від 61,5 тисячі гривень до 68 тисячі гривень (залежно від тривалості навчання);

Фармація, промислова фармація – 69,6 тисячі гривень;

Педіатрія – 92,4 тисячі гривень;

Громадське здоров'я – від 60 тисяч гривень до 68 тисяч гривень (залежно від тривалості навчання)

Менеджмент – 85 тисяч гривень;

Медичний коледж, Стоматологія (фаховий молодший бакалавр) – 52,3 тисячі гривень;

Біотехнології та біоінженерія – від 52,5 тисячі гривень до 68 тисяч гривень (залежно від тривалості навчання);

Терапія та реабілітація – від 62,3 тисячі гривень до 68,4 тисячі гривень (залежно від тривалості навчання);

Медсестринство (Оптометрія) – 52,3 тисячі гривень;

Медсестринство – 68 тисячі гривень;

Раніше ми розповідали, що у Київському політехнічному інституті зросли ціни на навчання на майже 30%.