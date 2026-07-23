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Освіта Освіта в Україні Медичний університет Богомольця підвищив ціни на навчання на майже 60%
23 липня, 12:40
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Медичний університет Богомольця підвищив ціни на навчання на майже 60%

Марія Волошин

В Україні зростає вартість вищої освіти. У 2026 році виші вже оприлюднили нові ціни на навчання.

Зросла вартість року навчання і в Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця, інформує Zaxid.net. 

Які ціни на навчання у виші 

Виш цьогоріч займає друге місце у рейтингу найкращих медичних ЗВО нашої держави. Тут уже затвердили ціни для вступників на бакалаврат та магістратуру в 2026 році.

До найдорожчих спеціальностей в університеті належать "Медицина з поглибленим вивченням англійської мови" (134,1 тисячі гривень за рік), "Стоматологія" (105 тисяч гривень за рік), а також "Медицина" (96 тисяч гривень за рік). За рік вартість навчання на цих спеціальностях зросла від 50 до майже 62%. Найбільше – на спеціальності "Стоматологія" (із 65 тисяч  гривень у 2025 році – до 105 тисяч гривень у 2026 році).

До дорогих спеціальностей можна зарахувати і "Педіатрію". За рік вартість навчання зросла на 50% (із 61,6 тисячі гривень до 92,4 тисячі гривень).

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До найдешевших спеціальностей можна зарахувати "Медсестринство (Оптометрія)" (52,3 тисячі гривень), "Біотехнології та біоінженерію" (52,5 тисячі гривень). Також 52,3 тисячі гривень вартує навчання у Медичному коледжі за фахом "Стоматологія" (фаховий молодший бакалавр). Навчання за останньою програмою зросло за рік майже на 60%.

Яка вартість року навчання на різних спеціальностях 

Вартість навчання на першому курсі Національного медичного університету імені Богомольця у 2026/2027 навчальному році (денна форма) така:

  • Стоматологія – 105 тисяч гривень;

  • Медицина – 96 тисяч гривень;

  • Медицина з поглибленим вивченням англійської мови – 134,1 тисячі гривень;

  • Технології медичної діагностики та лікування – від 62,3 тисячі гривень до 68,4 тисячі гривень (залежно від рівня вступу);

  • Медична психологія – 69,6 тисячі гривень;

  • Психологія – від 61,5 тисячі гривень до 68 тисячі гривень (залежно від тривалості навчання);

  • Фармація, промислова фармація – 69,6 тисячі гривень;

  • Педіатрія – 92,4 тисячі гривень;

  • Громадське здоров'я – від 60 тисяч гривень до 68 тисяч гривень (залежно від тривалості навчання)

  • Менеджмент – 85 тисяч гривень;

  • Медичний коледж, Стоматологія (фаховий молодший бакалавр) – 52,3 тисячі гривень;

  • Біотехнології та біоінженерія – від 52,5 тисячі гривень до 68 тисяч гривень (залежно від тривалості навчання);

  • Терапія та реабілітація – від 62,3 тисячі гривень до 68,4 тисячі гривень (залежно від тривалості навчання);

  • Медсестринство (Оптометрія) – 52,3 тисячі гривень;

  • Медсестринство – 68 тисячі гривень;

Раніше ми розповідали, що у Київському політехнічному інституті зросли ціни на навчання на майже 30%.

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