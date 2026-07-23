Стоимость года обучения выросла и в Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца, сообщает Zaxid.net.

Каковы цены на обучение в вузе

В этом году вуз занимает второе место в рейтинге лучших медицинских вузов нашей страны. Здесь уже утвердили цены для абитуриентов на бакалавриат и магистратуру в 2026 году.

К самым дорогим специальностям в университете относятся "Медицина с углубленным изучением английского языка" (134,1 тысячи гривен в год), "Стоматология" (105 тысяч гривен в год), а также "Медицина" (96 тысяч гривен в год). За год стоимость обучения на этих специальностях выросла с 50 до почти 62%. Больше всего – на специальности "Стоматология" (с 65 тысяч гривен в 2025 году до 105 тысяч гривен в 2026 году).

К дорогим специальностям можно отнести и "Педиатрию". За год стоимость обучения выросла на 50% (с 61,6 тысячи гривен до 92,4 тысячи гривен).

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К самым дешевым специальностям можно отнести "Сестринское дело (оптометрия)" (52,3 тысячи гривен), "Биотехнологии и биоинженерия" (52,5 тысячи гривен). Также 52,3 тысячи гривен стоит обучение в Медицинском колледже по специальности "Стоматология" (специализированный младший бакалавр). Стоимость обучения по последней программе выросла за год почти на 60%.

Какова стоимость года обучения по различным специальностям

Стоимость обучения на первом курсе Национального медицинского университета имени Богомольца в 2026/2027 учебном году (дневная форма) составляет:

Стоматология – 105 тысяч гривен;

Медицина – 96 тысяч гривен;

Медицина с углубленным изучением английского языка – 134,1 тысячи гривен;

Технологии медицинской диагностики и лечения – от 62,3 тысячи гривен до 68,4 тысячи гривен (в зависимости от уровня поступления);

Медицинская психология – 69,6 тысячи гривен;

Психология – от 61,5 тысячи гривен до 68 тысяч гривен (в зависимости от продолжительности обучения);

Фармация, промышленная фармация – 69,6 тысячи гривен;

Педиатрия – 92,4 тысячи гривен;

Общественное здравоохранение – от 60 тысяч гривен до 68 тысяч гривен (в зависимости от продолжительности обучения)

Менеджмент – 85 тысяч гривен;

Медицинский колледж, стоматология (младший бакалавр) – 52,3 тысячи гривен;

Биотехнологии и биоинженерия – от 52,5 тысячи гривен до 68 тысяч гривен (в зависимости от продолжительности обучения);

Терапия и реабилитация – от 62,3 тысячи гривен до 68,4 тысячи гривен (в зависимости от продолжительности обучения);

Сестринское дело (оптометрия) – 52,3 тысячи гривен;

Сестринское дело – 68 тысяч гривен;

Ранее мы сообщали, что в Киевском политехническом институте цены на обучение выросли почти на 30%.