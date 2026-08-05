Навчання на бакалавраті подорожчало на чверть
Цьогоріч навчання на бакалавраті та медичній магістратурі у вишах України зросло у ціні. У середньому – на чверть, якщо порівняти з 2025 роком.
Про це свідчать аналітичні дані середньої вартості навчання в українських вишах у 2026 році, підготовлені Osvita.ua. В основі – інформація, оприлюднена вишами.
Як зросла вартість вищої освіти в Україні
Загалом зміни середньої вартості є досить нерівномірними, адже коливаються у межах від 2% до 61%.
Найбільше здорожчали Інформаційно-вимірювальні технології (на 61%), Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка (на 60%), Дитячі та молодіжні служби (на 59%), Релігієзнавство (на 58%).
Майже на половину стало дорожчим навчання на Географії та регіональних студіях (на 41%), Фізиці та астрономії (на 41%), Декоративному мистецтві та ремеслі (на 44%), Авіаційній та ракетно-космічній техніці (на 43%).
На деяких спеціальностях вартість навчання залишилась майже незмінною, якщо порівняти з минулим роком. Це, наприклад, Цивільна безпека (на 2%), Гірництво та нафтогазові технології (на 4%), Музичне мистецтво (на 4%), Залізничний транспорт (на 6%).
Водночас навчання на абсолютній більшості спеціальностей стало дорожчим на 20 – 30%.
Які спеціальності у вишах найчастіше обирають вступники
Цьогоріч вступники подали до вишів заяв на 28% більше ніж торік. За даними МОН, найбільше заяв вступники подали на такі спеціальності:
Менеджмент – 105 301 заяву (79 317 заяв у 2025 році);
Психологію – 66 774 (64 009 – у 2025 році);
Філологію – 61 410 (58 611 – у 2025 році);
Маркетинг – 49 345 заяв (41 868 – у 2025 році);
Економіка та міжнародні економічні відносини – 42 893 (36 917 – у 2025 році).