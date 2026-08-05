Навчання на бакалавраті подорожчало на чверть

Цьогоріч навчання на бакалавраті та медичній магістратурі у вишах України зросло у ціні. У середньому – на чверть, якщо порівняти з 2025 роком.

Про це свідчать аналітичні дані середньої вартості навчання в українських вишах у 2026 році, підготовлені Osvita.ua. В основі – інформація, оприлюднена вишами.

Як зросла вартість вищої освіти в Україні

Загалом зміни середньої вартості є досить нерівномірними, адже коливаються у межах від 2% до 61%.

Найбільше здорожчали Інформаційно-вимірювальні технології (на 61%), Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка (на 60%), Дитячі та молодіжні служби (на 59%), Релігієзнавство (на 58%).

Майже на половину стало дорожчим навчання на Географії та регіональних студіях (на 41%), Фізиці та астрономії (на 41%), Декоративному мистецтві та ремеслі (на 44%), Авіаційній та ракетно-космічній техніці (на 43%).

На деяких спеціальностях вартість навчання залишилась майже незмінною, якщо порівняти з минулим роком. Це, наприклад, Цивільна безпека (на 2%), Гірництво та нафтогазові технології (на 4%), Музичне мистецтво (на 4%), Залізничний транспорт (на 6%).

Водночас навчання на абсолютній більшості спеціальностей стало дорожчим на 20 – 30%.

Які спеціальності у вишах найчастіше обирають вступники

Цьогоріч вступники подали до вишів заяв на 28% більше ніж торік. За даними МОН, найбільше заяв вступники подали на такі спеціальності: