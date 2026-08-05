Об этом свидетельствуют аналитические данные о средней стоимости обучения в украинских вузах в 2026 году, подготовленные Osvita.ua. В основе – информация, обнародованная вузами.

Как выросла стоимость высшего образования в Украине

В целом изменения средней стоимости достаточно неравномерны, ведь колеблются в пределах от 2% до 61%.

Больше всего подорожали "Информационно-измерительные технологии" (на 61%), электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника (на 60%), детские и молодежные службы (на 59%), религиоведение (на 58%).

Почти на половину подорожало обучение по специальностям "География и региональные исследования" (на 41%), по физике и астрономии (на 41%), по декоративному искусству и ремеслу (на 44%), по авиационной и ракетно-космической технике (на 43%).

На некоторых специальностях стоимость обучения осталась практически неизменной по сравнению с прошлым годом. Это, например, "Гражданская безопасность" (на 2%), "Горное дело и нефтегазовые технологии" (на 4%), "Музыкальное искусство" (на 4%), "Железнодорожный транспорт" (на 6%).

В то же время обучение по абсолютному большинству специальностей подорожало на 20–30%.

Какие специальности в вузах чаще всего выбирают абитуриенты

В этом году абитуриенты подали в вузы на 28% больше заявлений, чем в прошлом году. По данным МОН, больше всего заявлений абитуриенты подали на следующие специальности: