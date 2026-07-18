У найкращому медичному виші України збільшили ціни на навчання до 90%

В Україні зростає вартість вищої освіти. Подекуди ціни на навчання у вишах нашої держави справді "кусаються".

Або вартість навчання за рік можуть значно збільшитися. Яка ситуація у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (ЛНМУ), розповідає Zaxid.net.

Які ціни на навчання у ЛНМУ

Цей виш цьогоріч очолив рейтинг найкращих медзакладів вищої освіти України. Тут також уже затвердили ціни для вступників 2026 року на бакалаврат та магістратуру.

До найдорожчих спеціальностей можна зарахувати "Стоматологію", "Медицину" та "Педіатрію".

Так, цьогорічні вступники повинні бути готовими до того, що платитимуть 130 тисяч гривень за рік навчання за спеціальністю "Стоматологія" (ціна зросла на 91% за рік), по 95 тисяч гривень на спеціальності "Медицина" (ріст на 48%) та 84 тисячі гривень при навчанні за спеціальністю "Педіатрія" (ріст на 38%).

До найдешевших спеціальностей (59,5 тисячі гривень за рік) належать такі: "Фізична терапія", "Лабораторна діагностика" та "Нутриціологія". Дві останні спеціальності є новими у Львівському медуніверситеті, а "Фізична терапія" за рік подорожчала на майже 50%.

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Вартість навчання у Львівському медичному університеті імені Данила Галицького у 2026/2027 навчальному році загалом така:

Фізична терапія – 59,5 тисячі гривень;

Лабораторна діагностика – 59,5 тисячі гривень;

Нутриціологія – 59,5 тисячі гривень;

Стоматологія – 130 тисяч гривень;

Медицина – 95 тисяч гривень;

Педіатрія – 84 тисячі гривень;

Фармація – 61,1 тисячі гривень;

Фармація (заочна форма) – 51,1 тисячі гривень;

Протезування-ортезування – 65 тисяч гривень;

Менеджмент – 70 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Україні представили рейтинг найкращих медичних вишів нашої країни 2026 року. До нього увійшли десять ЗВО.