Ціни "злетіли" майже на третину: яка вартість навчання у КНУ імені Шевченка

Цьогоріч в Україні зросли ціни на вищу освіту. В окремих вишах – на доволі суттєву суму.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – не виняток. У виші вже оприлюднили нову вартість року навчання на бакалавраті.

Яка вартість навчання у КНУ імені Шевченка

До найдорожчих спеціальностей київського ЗВО належать такі: "Англійська філологія та дві іноземні мови (мова навчання англійська)", "Філологія, українська мова та переклад (для іноземців), мова навчання українська" та "Міжнародне право (навчання англійською мовою)". Вартість навчання тут становить понад 119 тисяч гривень за рік. Це нові програми.

Торік навчатися англійською мовою за програмою "Міжнародна комерція та інвестиції" можна було за 95,6 тисячі гривень. Цьогоріч ціна зросла до 103,1 тисячі гривень.

До дорогих спеціальностей також належать такі: "Журналістика", "Туризм", "Міжнародні відносини", "Міжнародна економіка", "Облік і оподаткування", "Фінанси", "Право", "Маркетинг", "Публічне управління та адміністрування" тощо. За рік навчання треба віддати 97,1 тисячі гривень. Тут ціни зросли майже на 27%. Торік навчання на цих спеціальностях вартувало 76,6 тисячі гривень.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

До популярних спеціальностей можна належать такі як "Комп'ютерні науки", "Кібербезпека" "Інженерія програмного забезпечення". Рік навчання тут коштує 77,7 тисячі гривень (ріст майже на 27%).

До найдешевших спеціальностей належать ті, що пов'язані із підготовкою вчителів (Середня освіта: українська мова і література, математика, історія та громадянська освіта, математика, географія), "Культурологія, "Біологія та біохімія", "Науки про Землю", "Фізика та астрономія" тощо. Ціни зросли тут на майже 25%. (54,6 тисячі гривень за рік).