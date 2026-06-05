У виші вже затвердили вартість навчання на 2026 – 2027 навчальний рік. Вона у НаУКМА цьогоріч зросла не на усіх спеціальностях та не так суттєво, як в інших вишах.

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Які спеціальності є найдорожчими?

Найдорожчою є освітня програма "Політичне лідерство та економічна дипломатія". За рік треба віддати 110 тисяч гривень. Також серед найдорожчих є такі спеціальності як "Інженерія програмного забезпечення" та "Комп'ютерні науки" (по 100 тисяч гривень за рік). Торік вартість навчання на цих спеціальностях була такою самою.

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До речі, на багатьох популярних спеціальностях у київському виші ціни за навчання змінилися несуттєво. Наприклад, вартість зросла за "Журналістику" на 4,6%, "Маркетинг", "Менеджмент" – 6,7%, "Психологію" – 7,7%.

Спеціальності "Право" та "Кібербезпека" не змінили вартість навчання.

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Які ціни за рік на найдешевших спеціальностях?

Найдешевшими у Могилянці є такі спеціальності як "Археологія", "Біологія та біохімія", "Екологія", "Хімія", "Фізика і астрономія", "Соціальна робота". За навчання на них доведеться викласти по 50 тисяч гривень на рік.

Торік вартість навчання на найдешевших спеціальностях у НаУКМА становила 45 – 48 тисяч гривень. Наприклад, за навчання на спеціальностях "Хімія" та "Фізика" треба було заплатити 45 тисяч гривень (зростання на 11%), Здобуття освіти на "Біології та біохімії" чи "Екології" коштувало 47 тисяч гривень. Ціна зросла на 6%.