Мерва, жорства, линва, шерхлий: якими цікавими словами рясніють вірші Василя Стуса

6 січня виповнилося б 87 років поетові-шістдесятнику, дисидентові, борцеві за незалежність України Василеві Стусу. Він пройшов доволі важкий шлях, однак його життя стало символом незламності та опору тоталітаризму.

У вересні 1965 року під час прем'єри фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" після протестної промови Івана Дзюби проти масових арештів української інтелігенції Стус вигукнув: "Хто проти арештів – встаньте!".

Цей перший громадський протест проти масових репресій у СРСР у повоєнний час обернувся для Стуса арештом та засланням. Помер він 1985 року в таборі у Пермській області у віці 47 років. Однак став символом боротьби за незалежність, а також залишив важливий творчий доробок для поколінь, зазначає 24 Канал.

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Якими цікавими та милозвучними словами рясніє поезія Василя Стуса

Рядки поезій Василя Стуса, часто доволі непростих, як і його життя, прошиті нескореністю, правдою, вірою та любов'ю до України. У його поезіях закарбовано чимало красивих і питомих українських слів. Окремі просто рясніють ними. Тож пропонуємо з окремими ознайомитися зараз.

Побиватися – судорожно здригатися, кидатися, метатися; дуже тужити, нудьгувати, жалкувати за ким-, чим-небудь.

– судорожно здригатися, кидатися, метатися; дуже тужити, нудьгувати, жалкувати за ким-, чим-небудь. шашіль – жук; перен. – те, що руйнує щось, мучить когось, викликає сумніви.

– жук; перен. – те, що руйнує щось, мучить когось, викликає сумніви. тропа – вузенька пішохідна доріжка, протоптана людьми або тваринами; стежка.

– вузенька пішохідна доріжка, протоптана людьми або тваринами; стежка. промайнути – з'явитися на короткий час у полі зору і швидко зникнути.

– з'явитися на короткий час у полі зору і швидко зникнути. потаймир – інший вимір, інший світ.

– інший вимір, інший світ. обніжок – вузька неорана смуга землі між ланами, городами. поперечка між ніжками стола або стільця.

– вузька неорана смуга землі між ланами, городами. поперечка між ніжками стола або стільця. жорства – шматочки гірських порід або мінералів, утворених внаслідок вивітрювання чи обробки штучним способом.

– шматочки гірських порід або мінералів, утворених внаслідок вивітрювання чи обробки штучним способом. щербити – робити щербини на чому-небудь

– робити щербини на чому-небудь мерва – м'ята, терта або зопріла солома.

– м'ята, терта або зопріла солома. хвища – сильний холодний дощ або великий сніг з вітром; снігова буря.

рінь – крупний пісок, гравій, галька , Берег або дно річки з крупного піску, гравію, гальки.

– крупний пісок, гравій, галька , Берег або дно річки з крупного піску, гравію, гальки. стоустий – який має сто або багато уст.

– який має сто або багато уст. недовідомий – який важко пояснити, зрозуміти; незрозумілий, підсвідомий.

– який важко пояснити, зрозуміти; незрозумілий, підсвідомий. скверна – що-небудь мерзенне, порочне; те, що викликає огиду.

– що-небудь мерзенне, порочне; те, що викликає огиду. ремствувати – виявляти невдоволення ким-, чим-небудь, нарікати на когось, щось.

– виявляти невдоволення ким-, чим-небудь, нарікати на когось, щось. позирати – дивитися на кого-, що-небудь зрідка або час від часу; поглядати.

– дивитися на кого-, що-небудь зрідка або час від часу; поглядати. рюмсати – плакати.

– плакати. линва – товста дуже міцна мотузка з волокон або дроту; канат.

– товста дуже міцна мотузка з волокон або дроту; канат. поріддя – рід, порода, покоління.

– рід, порода, покоління. бештати – ганити, лаяти.

– ганити, лаяти. періщити – сильно бити, сікти, шмагати.

– сильно бити, сікти, шмагати. просвітлий – радісний, щасливий, нічим не затьмарений.

– радісний, щасливий, нічим не затьмарений. літепло – тепла вода.

– тепла вода. шерхлий – шорсткий.

– шорсткий. тоскний – тужливий.

– тужливий. падолист – листопад, опале листя.

– листопад, опале листя. сталити – наварювати сталлю і гострити що-небудь.

І це далеко не всі цікаві та питомі слова з поезій Василя Стуса. Тож радимо вам ознайомитися з його віршами, життєвим шляхом та значенням цієї особистості, яка стала символом непохитності переконань.