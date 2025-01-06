Мерва, жорства, линва, шерхлий: якими цікавими словами рясніють вірші Василя Стуса

6 січня 2025, 16:42
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Автор: Марія Волошин

6 січня виповнилося б 87 років поетові-шістдесятнику, дисидентові, борцеві за незалежність України Василеві Стусу. Він пройшов доволі важкий шлях, однак його життя стало символом незламності та опору тоталітаризму.

У вересні 1965 року під час прем'єри фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" після протестної промови Івана Дзюби проти масових арештів української інтелігенції Стус вигукнув: "Хто проти арештів – встаньте!".

Цей перший громадський протест проти масових репресій у СРСР у повоєнний час обернувся для Стуса арештом та засланням. Помер він 1985 року в таборі у Пермській області у віці 47 років. Однак став символом боротьби за незалежність, а також залишив важливий творчий доробок для поколінь, зазначає 24 Канал

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Якими цікавими та милозвучними словами рясніє поезія Василя Стуса 

Рядки поезій Василя Стуса, часто доволі непростих, як і його життя, прошиті нескореністю, правдою, вірою та любов'ю до України. У його поезіях закарбовано чимало красивих і питомих українських слів. Окремі просто рясніють ними. Тож пропонуємо з окремими ознайомитися зараз. 

  • Побиватися – судорожно здригатися, кидатися, метатися; дуже тужити, нудьгувати, жалкувати за ким-, чим-небудь.
  • шашіль – жук; перен. – те, що руйнує щось, мучить когось, викликає сумніви.
  • тропа –  вузенька пішохідна доріжка, протоптана людьми або тваринами; стежка.
  • промайнути – з'явитися на короткий час у полі зору і швидко зникнути. 
  • потаймир – інший вимір, інший світ.
  • обніжок –  вузька неорана смуга землі між ланами, городами. поперечка між ніжками стола або стільця.
  • жорства – шматочки гірських порід або мінералів, утворених внаслідок вивітрювання чи обробки штучним способом.
  • щербити – робити щербини на чому-небудь
  • мерва –  м'ята, терта або зопріла солома.
  • хвища – сильний холодний дощ або великий сніг з вітром; снігова буря. 
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  • рінь – крупний пісок, гравій, галька ,  Берег або дно річки з крупного піску, гравію, гальки.
  • стоустий –  який має сто або багато уст.
  • недовідомий – який важко пояснити, зрозуміти; незрозумілий, підсвідомий. 
  • скверна – що-небудь мерзенне, порочне; те, що викликає огиду.
  • ремствувати – виявляти невдоволення ким-, чим-небудь, нарікати на когось, щось.
  • позирати –  дивитися на кого-, що-небудь зрідка або час від часу; поглядати.
  • рюмсати – плакати.
  • линва – товста дуже міцна мотузка з волокон або дроту; канат. 
  • поріддя – рід, порода, покоління. 
  • бештати – ганити, лаяти. 
  • періщити – сильно бити, сікти, шмагати. 
  • просвітлий – радісний, щасливий, нічим не затьмарений.
  • літепло – тепла вода. 
  • шерхлий – шорсткий.
  • тоскний – тужливий. 
  • падолист – листопад, опале листя. 
  • сталити – наварювати сталлю і гострити що-небудь. 

І це далеко не всі цікаві та питомі слова з поезій Василя Стуса. Тож радимо вам ознайомитися з його віршами, життєвим шляхом та значенням цієї особистості, яка стала символом непохитності переконань. 