"Вчитель" чи "учитель": чи задумувалися над тим, як правильно
Джерело:Тікток Світлани Чернишової
Ледь не щодня вживане слово "вчитель". А чи правильно ми його вимовляємо, адже є ще одна форма – "учитель". Нумо з'ясуймо, яка словоформа правильніша.
Варіативність української мови здається безмежною, але прагнемо пізнавати й говорити правильно рідною мовою. А у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" разом з Освіта 24 розглянемо, яке ж слово вимовляти правильніше – "вчитель" чи "учитель", посилаючись на тікток педагога Світлани Чернишової.
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"Вчитель" чи "учитель" – шукаємо пояснення
Як виявилось і слово "учитель", і слово "вчитель" є правильними та рівноправними у використанні. Таке пояснення дає нам педагог Світлана Чернишова у своєму відео.
Слова мають абсолютно однакове значення. Але у мовленні варто послуговуватися наступними правилами.
"Учитель" вживаємо за умов:
- слово на початку речення;
- після приголосної літери;
- після розділового знаку.
Наприклад: Учитель привітався з учнями; Слухай учительку; Тихо, учитель іде.
Слово "вчитель" говоримо, якщо:
- попереднє слово закінчується на голосний звук
Тому, згідно з правилами, коли ми вітаємо педагогів зі святом, то варто вживати наступні конструкції: "З Днем учителя!" чи "Вітання до Дня вчителя".
Ну і звісно в українській мові є фемінітиви цієї професії – "вчителька" та "учителька"
Чому говоримо саме так: дивіться відео