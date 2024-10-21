"Вчитель" чи "учитель": чи задумувалися над тим, як правильно

Ледь не щодня вживане слово "вчитель". А чи правильно ми його вимовляємо, адже є ще одна форма – "учитель". Нумо з'ясуймо, яка словоформа правильніша.

Варіативність української мови здається безмежною, але прагнемо пізнавати й говорити правильно рідною мовою. А у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" разом з Освіта 24 розглянемо, яке ж слово вимовляти правильніше – "вчитель" чи "учитель", посилаючись на тікток педагога Світлани Чернишової.

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"Вчитель" чи "учитель" – шукаємо пояснення

Як виявилось і слово "учитель", і слово "вчитель" є правильними та рівноправними у використанні. Таке пояснення дає нам педагог Світлана Чернишова у своєму відео.

Слова мають абсолютно однакове значення. Але у мовленні варто послуговуватися наступними правилами.

"Учитель" вживаємо за умов:

слово на початку речення;

після приголосної літери;

після розділового знаку.

Наприклад: Учитель привітався з учнями; Слухай учительку; Тихо, учитель іде.

Слово "вчитель" говоримо, якщо:

попереднє слово закінчується на голосний звук

Тому, згідно з правилами, коли ми вітаємо педагогів зі святом, то варто вживати наступні конструкції: "З Днем у чителя!" чи "Вітання до Дня в чителя".

Ну і звісно в українській мові є фемінітиви цієї професії – "вчителька" та "учителька"

Чому говоримо саме так: дивіться відео