"Величезний виклик для вступників": як відбуватиметься НМТ у 2024 році

Цього місяця стартує національний мультитест 2024 року. Український центр оцінювання якості освіти розробив правила на випадок повітряної тривоги під час тестування.

Також є правила, які діяти у разі технічних збоїв під час НМТ. Як загалом відбуватиметься тестування, розповіла директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Дивіться також Які мінімальні бали з предметів НМТ-2024 для вступу до вишів треба набрати

Як відбуватиметься НМТ-2024

Вакуленко розповіла: якщо лунає повітряна тривога, то відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр призупиняє тестування.

Усі спускаються в укриття, перебувають там до моменту завершення повітряної тривоги. Якщо тривога до 2,5 годин, то учасники повертаються до виконання завдань. Якщо тривога задовга, то учасників просять взяти участь в додатковій сесії оцінювання,

– уточнила очільниця УЦОЯО.

І повідомила, що в основній сесії візьме участь переважна більшість вступників. На додаткову сесію можна зареєструватися з 10 до 15 травня.

Якщо учасник був зареєстрований в основній сесії, але з поважних причин – захворювання, тривала повітряна тривога – не зумів пройти оцінювання, то також можна взяти участь в додатковій сесії,

– додала Вакуленко.

Дивіться також Як підготуватися до НМТ з історії України та на які теми звернути увагу

Чому НМТ-2024 – величезний виклик для вступників

Очільниця УЦОЯО також зазначила, що НМТ 2024 року – величезний виклик для вступників.

4 години, плюс перерва посередині 20 хвилин. Хвилювання до тестування. Але проводити тестування в два дні було б неможливим, тому що учасникам доводилося б двічі приїздити до тимчасових екзаменаційних центрів. Оцінювання проводиться не лише в Україні, а й за кордоном, в 32 країнах світу, крім України,

– зазначила вона.

І порадила цьогорічним вступникам відвідувати всі уроки, робити домашні завдання, наполегливо навчатися, щоб сформувати навичку наполегливої, ретельної роботи.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Директорка УЦОЯО також зазначила, що тепер у програмному середовищі буде простіше працювати, адже поряд з кнопкою "зафіксувати відповідь" буде повідомлення про те, коли цю відповідь зарахують.

Так само в тестовому блоці буде спеціальна панель навігації, де позначатимуться всі завдання тесту. Це квадратики, які світитимуться червоним, щойно учасник зарахує відповідь. Але якщо система працює повільніше, ніж потрібно, поганий інтернет в школі, то учасник має сказати про це інструктору, тому що проблема може бути не в усьому пункті чи аудиторії, а, наприклад на конкретному комп'ютері. На період відновлення час учасника буде призупинений,

– розповіла Вакуленко.

І додала: якщо проблему не зможуть розв'язати, то учаснику запропонують взяти участь в додатковій сесії.