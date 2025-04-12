Є давня традиція: як українці вітають одні одних з Вербною неділею
- 13 квітня 2025 року більшість українців святкує Вербну неділю.
- У цей день освячують вербові гілочки.
- Українці вітають один одного, легенько б'ючи освяченим вербовим гіллям, і примовляють: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень".
- Освячене вербове гілля зберігають протягом року як оберіг від недуг та негоди.
У 2025 році православні християни та греко-католики відзначають Вербну неділю 13 квітня. У цей день віряни йдуть до церкви, щоб освятити вербові гілочки.
Опісля з їхньою допомогою вітають один одного зі святом. Що при цьому примовляють, розповість 24 Канал.
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Що символізує це свято
Вербна неділя нагадує про важливу подію, пов'язану з життям Ісуса Христа – Його вхід до Єрусалима. Жителі міста раділи появі Сина Божого, який воскресив свого друга Лазаря у Віфанії. Тоді народ зустрів Сина Божого, кидаючи Йому пальмові гілки під ноги. Тож Вербну неділю ще називають Пальмовою.
В Україні традиційним атрибутом є верба, тому і свято зазвичай називають Вербною неділею.
А останню неділю перед Великоднем в Україні називають так:
- Вербна;
- Квітна;
- Шуткова;
- Бечкова;
- Баськова.
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Як українці вітають один одного на Вербну неділю
У Вербну неділю після освячення вербового гілля українці легенько б'ють ним один одного, аби надалі були здоровими. При цьому вітають зі святом, промовляючи: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень".
Освячену зберігають протягом року від недуг і негоди. Адже освячене вербове гілля для українців – потужний оберіг.