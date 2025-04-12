Є давня традиція: як українці вітають одні одних з Вербною неділею

У 2025 році православні християни та греко-католики відзначають Вербну неділю 13 квітня. У цей день віряни йдуть до церкви, щоб освятити вербові гілочки.

Опісля з їхньою допомогою вітають один одного зі святом. Що при цьому примовляють, розповість 24 Канал.

Дивіться також Чи є в українській мові слово "іва": відповідь вас здивує

Що символізує це свято

Вербна неділя нагадує про важливу подію, пов'язану з життям Ісуса Христа – Його вхід до Єрусалима. Жителі міста раділи появі Сина Божого, який воскресив свого друга Лазаря у Віфанії. Тоді народ зустрів Сина Божого, кидаючи Йому пальмові гілки під ноги. Тож Вербну неділю ще називають Пальмовою.

В Україні традиційним атрибутом є верба, тому і свято зазвичай називають Вербною неділею.

А останню неділю перед Великоднем в Україні називають так:

Вербна;

Квітна;

Шуткова;

Бечкова;

Баськова.

Дивіться також Чи можна святити тогорічну вербу в церкві: запам'ятайте це

Як українці вітають один одного на Вербну неділю

У Вербну неділю після освячення вербового гілля українці легенько б'ють ним один одного, аби надалі були здоровими. При цьому вітають зі святом, промовляючи: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень".

Освячену зберігають протягом року від недуг і негоди. Адже освячене вербове гілля для українців – потужний оберіг.