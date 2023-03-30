Коли закінчаться весняні канікули у школах Києва
Весняні канікули у київських школах стартували 27 березня. Відпочиватимуть учні від навчання тиждень.
Коли закінчиться відпочинок столичних учнів, читайте на 24 Каналі.
Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли закінчаться весняні канікули у школах Києва
Відпочинок учнів у Києві триватиме до 3 квітня.
У КМДА розповідали, що весняні канікули у школах столиці розпочалися згідно з графіком. Причин для їх перенесення не було. Інші заклади освіти Києва зараз працюють з дотриманням безпекових вимог.
До слова, під час канікул у школах працюють "консультативні групи", гуртки, відбуваються індивідуальні заняття, консультації та спортивні секції.
Садочки цього тижня працюють у звичному форматі.
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Коли весняні канікули у школах України
- Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартували 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.
- Однак не всі школи дотримуються цієї рекомендації.
- Чимало шкіл самостійно визначає, коли відправляти дітей на відпочинок від навчання навесні.