Коли закінчаться весняні канікули у школах Києва

Відпочинок учнів у Києві триватиме до 3 квітня.

У КМДА розповідали, що весняні канікули у школах столиці розпочалися згідно з графіком. Причин для їх перенесення не було. Інші заклади освіти Києва зараз працюють з дотриманням безпекових вимог.

До слова, під час канікул у школах працюють "консультативні групи", гуртки, відбуваються індивідуальні заняття, консультації та спортивні секції.

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Садочки цього тижня працюють у звичному форматі.

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Коли весняні канікули у школах України