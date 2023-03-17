Відпочиватимуть не всі: коли весняні канікули у школах Харківщини та Житомира
Учні на Харківщині та у Житомирі відпочиватимуть навесні від навчання тиждень. При цьому не всі школярі на Слобожанщині підуть на канікули.
У Житомирі дати весняних канікул у ліцеях вирішили не змінювати. Коли весняні канікули у школах Харківщини та Житомира, читайте на 24 Каналі.
Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли весняні канікули у школах Харківщини
На Харківщині канікули у школах триватимуть здебільшого з 27 березня до 2 квітня, інформують у департаменті науки і освіти Харківської ОВА.
Лише у Шевченківській та Нововодолазькій громадах учні відпочиватимуть від навчання 3 до 9 квітня. А у Куп'янську – з 14 до 18 квітня. Усе через те, що у цих громадах навчання стартувало пізніше.
Загалом в області 637 шкіл працюють в онлайн-режимі.
Коли учні в Житомирі відпочиватимуть від навчання
У Житомирі весняні канікули для учнів ліцеїв розпочнуться 27 березня і триватимуть до 2 квітня.
Про це повідомили у департаменті освіти Житомирської міськради.
Читайте Коли школярі у Полтаві та Каневі підуть на весняні канікули
Коли школярі в Україні йдуть на весняні канікули
- Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.
- Однак не всі школи дотримуються цієї рекомендації.
- Чимало шкіл самостійно визначає, коли відправляти дітей на відпочинок від навчання навесні.