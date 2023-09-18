Професійне навчання ветеранів: уряд запускає експериментальний проєкт

Відкриття нової справи або пошук роботи – важлива частина інтеграції ветеранів у мирне життя. Уряд вирішив запустити проєкт, який допоможе нашим героям у цих кроках.

Незабаром у закладах професійної освіти повинне відбутися поповнення. Здобувати новий фах прийдуть наші герої та ті, хто отримав інвалідність під час війни.

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Як повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідний проєкт вже стартував. Відповідну пропозицію внесли Міністерство економіки та Державний центр зайнятості.

Тестова реалізація проєкту буде відбуватися впродовж двох років.

Погоджено пропозицію Міністерства економіки, Державного центру зайнятості стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості,

– повідомив Мельничук.

Організувати втілення проєкту повинні регіональні центри зайнятості та їх філії. Наразі діє програма уряду щодо перекваліфікації ветеранів, це 300 освітніх програм підвищення кваліфікації за 95 робітничими професіями. Від початку року можливістю перенавчання вже скористалися 18 тисяч людей.