В скором времени в учреждениях профессионального образования должно произойти пополнение. Обретать новую специальность придут наши герои и получившие инвалидность во время войны.

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Как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий проект уже стартовал. Соответствующее предложение было внесено Министерством экономики и Государственным центром занятости.

Тестовая реализация проекта будет проходить в течение двух лет.

Соглашено предложение Министерства экономики, Государственного центра занятости по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по организации профессионального обучения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования Государственной службы занятости,

– сообщил Мельничук.

Организовать воплощение проекта должны региональные центры занятости и их филиалы. В настоящее время действует программа правительства по переквалификации ветеранов, это 300 образовательных программ повышения квалификации по 95 профессиям. С начала года возможностью переобучения уже воспользовались 18 тысяч человек.