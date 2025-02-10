За посаду ректора ЛНУ імені Івана Франка поборються дев'ять кандидатів

Львівський національний університет імені Івана Франка також, як і Львівська політехніка, отримає цьогоріч нового ректора. Вибори у виші відбудуться 22 квітня.

За посаду ректора поборються дев'ять кандидатів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Хто є кандидатом на посаду ректора ЛНУ

Міністерство освіти та науки України зареєструвало дев’ятьох кандидатів на посаду ректора Львівського університету імені Івана Франка. Чинний очільник вишу Володимир Мельник на посаду не претендує.

Натомість серед кандидатів – 50-річний професор та доктор юридичних наук Володимир Бурдін. Він з 2015 року очолює юридичний факультет університету та є фахівцем з кримінального права.



Володимир Бурдін / Фото прессцентру Львівського університету

Ще одним кандидатом є 51-річний доктор філологічних наук, професор кафедри української фольклористики Ярослав Гарасим. ZAXID.NET у вересні 2023 року детально розповідав про конфлікт Гарасима з керівництвом університету. Тоді комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради ЛНУ звинувачувала його в "аморальній поведінці" через коментарі у Facebook про "акад(н)емічну спільноту", яка обрала ректором "Волдеморта". Крім цього, факультет журналістики ЛНУ звинуватив місцеву газету "«замовному та бездоказовому інтерв'ю" з професором Гарасимом.



Ярослав Гарасим / Фото прессцентру Львівського університету

Серед кандидатів – і 66-річний доктор хімічних наук, професор та проректор з наукової роботи Роман Гладишевський. Науковець досліджує кристалохімію. У 2018 році Львівська міська рада надала родині Гладишевського звання "Шляхетної львівської родини".



Роман Гладишевський / Фото Львівського університету

Кандидатуру 59-річного доктора історичних наук та професора Володимира Качмара висунула профспілка ЛНУ. З 2019 року Качмар перебуває на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.



Володимир Качмар / Фото Facebook

Претендує на посаду також 52-річний кандидат фізико-математичних наук та доцент Віталій Кухарський. З 2014 року він є проректором з науково-педагогічної роботи та інформатизації.



Віталій Кухарський / Фото прессцентру Львівського університету

Єдиною жінкою серед усіх кандидатів є 38-річна докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри загальної педагогіки та педагогіки Ольга Осередчук. Її науковими інтересами є якість вищої освіти та вдосконалення викладацької майстерності. З 2019 року до 2024 року Осередчук очолювала Центр маркетингу та розвитку університету.



Ольга Осередчук / Фото Facebook

Серед кандидатів – і 43-річний доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Юрій Раделицький. У 2020 році його обрали депутатом Львівської обласної ради від партії "За майбутнє", але наразі він є безпартійним. Раделицький очолює у ЛОР комісію з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій.



Юрій Раделицький / Фото Instagram

Також очолити університет хоче кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Олег Столярський. Його науковими інтересами є міжнародне публічне право, приватне, кримінальне, фінансове та авіаційне право.



Олег Столярський / Фото Львівського університету

В оновленому списку кандидатів на посаду ректора ЛНУ опинився і професор та доктор юридичних наук 62-річний Андрій Бойко, який з 2003 по 2015 роки був деканом юридичного факультету. Також він є професором Києво-Могилянської академії. Міносвіти окремо зареєструвало Андрія Бойка.

У березні 2024 року ZAXID.NET розповідав, що Андрій Бойко також зареєстрував кандидатуру на посаду судді Конституційного Суду. Члени дорадчої групи експертів запитували Бойка про те, як він заробив капітал на початку 90-х років, за який він придбав нерухомість та авто. За словами Бойка, на початку 90-х він утворив юридичну фірму, яка вела дуже успішну діяльність. Однак він не надав жодних документів, які б підтвердили ці слова. Згодом Андрій Бойко припинив участь у конкурсі за власним бажанням.



Андрій Бойко / Фото Конституційного Суду України

Нагадаємо, що з 2014 року ректором Львівського університету імені Івана Франка є 72-річний Володимир Мельник. Його переобирали на виборах 2019 року. Згідно з чинним законодавством він к більше не може очолювати виш (одна й та ж людина не може обіймати посаду ректора більше ніж два терміни по п'ять років).