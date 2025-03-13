Оголосили результати першого туру виборів ректора Львівської політехніки

12 березня у Національному університеті "Львівська політехніка" відбулися вибори ректора. Двоє кандидатів вийшли у другий тур.

Він відбудеться через тиждень. Результати першого туру виборів публікує 24 Канал з посиланням на пресслужбу вишу.

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Які результати першого туру виборів ректора Львівської політехніки

На засіданні організаційного комітету з проведення виборів 13 березня затвердили результати голосування.

Результати голосування такі:

Березко Олександр Леонідович – 145 (3,53 %);

Бліхарський Зіновій Ярославович – 760 (18,50 %);

Подольчак Назар Юрійович – 762 (18,54 %);

Рашкевич Юрій Михайлович – 654 (15,92 %);

Симак Дмитро Михайлович – 49 (1,19 %);

Шаховська Наталія Богданівна – 1119 (27,23 %);

не підтримую жодного кандидата – 45 (1,1 %);

недійсні бюлетені – 17 (0,41 %).

Тож за перемогу у другому турі позмагаються Наталія Шаховська та Назарій Подольчак. Другий тур запланували на 19 березня 2025 року.



Результати першого туру виборів ректора у Львівській політехніці / фото вишу

Що відомо про кандидатів на посаду ректора Політехніки

Шаховська Наталія Богданівна – 46-річна докторка технічних наук, засновниця кафедри систем штучного інтелекту та директорка Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Також працює гостьовою професоркою у закладах вищої освіти Польщі. Наталія Шаховська входить в топ найцитованіших науковців світу. Разом з Назаром Подольчаком є співзасновниками ГО Tech Start Up School. На виборах 2015 року балотувалася у міську раду від "Самопомочі".



Наталія Шаховська / фото з Facebook

Подольчак Назар Юрійович – 47-річний доктор економічних наук, професор, завідувач створеної ним кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Львівської політехніки. Очолює Tech StartUp School та Науковий парк Львівської політехніки SID CITY. Стажувався у Великобританії, США, Польщі. Друга освіта – міжнародне право у ЛНУ імені Франка.



Назар Подольчак / фото з Facebook

Нагадаємо, що чинний ректор – 79-річний Юрій Бобало – обіймає цю посаду з 2007 року. На ще один термін балотуватися йому забороняє законодавство.