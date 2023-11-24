Міністр освіти розповів, скільки навчальних закладів знищили росіяни в Україні

Росія за час повномасштабної війни повністю знищила в Україні понад 350 навчальних закладів. При цьому понад 3700 закладів освіти пошкодила.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі "Сніданку з 1+1" зазначив, що ступінь пошкоджень різний. І додав, що частину закладів освіти вже відбудували.

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Скільки навчальних закладів знищили росіяни в Україні

Лісовий уточнив: серед пошкоджених і знищених навчальних закладів – і школи, і дитсадки, і профтехи, і виші. І додав, що на сьогодні частину з них відновлюють.

Маємо сьогодні вже 500 відновлених навчальних закладів. Це досить непогано, але нам треба нарощувати темпи відбудови,

– зауважив міністр.

За його словами, в основному відновлюють школи та дитячі садки. До прикладу, на Київщині практично всі понищені заклади освіти вже відновили.

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Також міністр освіти зазначив, що значна кількість зруйнованих чи понищених росіянами навчальних закладів розташовані у прифронтовій або й на окупованій території України.

Їх при цьому відновлюватимуть ще не скоро. За словами Лісового, у цьому немає доцільності: діти або виїхали, або вчаться дистанційно.

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Скільки навчальних закладів відбудували