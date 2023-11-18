Так, ці кошти планують скерувати на облаштування сховищ у школах і дитсадках, аби їх підготувати до зими. Зокрема, налагодити у них водопостачання й санвузол.

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Швеція виділила мільйони євро на відбудову шкіл і садків і Україні

Фонд Юнеско, з якого скерують кошти, акцентує на інклюзивності шкільного простору. Тож укриття мають бути доступними для дітей із інвалідністю. При цьому учні та дошкільнята повинні отримувати психологічну підтримку.

Міністерка освіти Швеції Лотта Едгольм також наголосила, що дуже важливо, аби діти в Україні могли здобувати освіту без тривалих перерв, а навчальні заклади були безпечними.

В уряді Швеції також повідомили, що від 24 лютого 2022 року в Україні росіяни пошкодили понад 3 тисячі закладів освіти. При цьому 360 – знищили повністю.

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Скільки навчальних закладів відбудували