Так, эти средства планируют направить на обустройство хранилищ в школах и садиках, чтобы их подготовить к зиме. В частности, наладить у них водоснабжение и санузел.

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Швеция выделила миллионы евро на восстановление школ и садиков и Украине

Фонд Юнеско, из которого направят средства, акцентирует внимание на инклюзивности школьного пространства. Поэтому укрытия должны быть доступны для детей с инвалидностью. При этом учащиеся и дошкольники должны получать психологическую поддержку.

Министр образования Швеции Лотта Эдгольм также подчеркнула, что очень важно, чтобы дети в Украине могли получать образование без длительных перерывов, а учебные заведения были безопасными.

В правительстве Швеции также сообщили, что с 24 февраля 2022 года в Украине россияне повредили более 3 тысяч учебных заведений. При этом 360 уничтожили полностью.

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Сколько учебных заведений отстроили