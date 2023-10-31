Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Правительства рассказал, что с 24 февраля 2022 года уже отстроили несколько сотен образовательных учреждений. В этом тоже помогают международные партнеры.
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Сколько уничтоженных Россией учебных заведений отстроили
Так, на территории нашего государства уже отстроили более 500 учебных заведений.
Глава правительства при этом уточнил: в Украине не ждут окончания войны, чтобы взяться за восстановление учебных заведений.
- Отметим, в сентябре в Кабмине пообещали отстроить разрушены школы. Для этого привлекаются как средства государства, так и средства международных партнеров.
- Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что, несмотря на войну, задачей государства является восстановление безопасных и комфортных учебных заведений.
- Напомним также, что в прошлом году предыдущий глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет заявлял, что, вероятно, не все разрушены оккупантами учебные заведения будут восстанавливать. Ведь, по его словам, это может быть "неэффективно".