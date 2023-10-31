Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Правительства рассказал, что с 24 февраля 2022 года уже отстроили несколько сотен образовательных учреждений. В этом тоже помогают международные партнеры.

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Сколько уничтоженных Россией учебных заведений отстроили

Так, на территории нашего государства уже отстроили более 500 учебных заведений.

Глава правительства при этом уточнил: в Украине не ждут окончания войны, чтобы взяться за восстановление учебных заведений.

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