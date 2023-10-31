Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду розповів, що від 24 лютого 2022 року уже відбудували кілька сотень освітніх закладів. У цьому також допомагають міжнародні партнери.

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Скільки понищених Росією закладів освіти відбудували

Так, на території нашої держави вже відбудували понад 500 навчальних закладів.

Очільник уряду при цьому уточнив: в Україні не чекають закінчення війни, аби взятися за відбудову закладів освіти.

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