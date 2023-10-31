Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду розповів, що від 24 лютого 2022 року уже відбудували кілька сотень освітніх закладів. У цьому також допомагають міжнародні партнери.
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Скільки понищених Росією закладів освіти відбудували
Так, на території нашої держави вже відбудували понад 500 навчальних закладів.
Очільник уряду при цьому уточнив: в Україні не чекають закінчення війни, аби взятися за відбудову закладів освіти.
- Зазначимо, у вересні у Кабміні пообіцяли відбудувати зруйновані школи. Для цього залучають як кошти держави, так і кошти міжнародних партнерів.
- Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що, навіть попри війну, завданням держави є відбудова безпечних і комфортних навчальних закладів.
- Нагадаємо також, що торік попередній очільник Міносвіти України Сергій Шкарлет заявляв, що, ймовірно, не всі зруйновані окупантами навчальні заклади відбудовуватимуть. Адже, за його словами, це може бути "неефективно".