На Київщині відновили понад 200 пошкоджених Росією закладів освіти

В Україні продовжують відбудовувати заклади освіти, які у час повномасштабної війни знищили росіяни. Активні роботи тривають, зокрема, на Київщині.

Кошти на відбудову виділяють міжнародні партнери та українські посадовці. Так, у Київській області відновили вже понад 200 закладів освіти, повідомляє у телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація з посиланням на першого заступника голови КОДА Миколу Бойка.

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Скільки закладів освіти вже відновили на Київщині

У КОВА інформують про 210 відновлених закладів освіти. Ще 30 – у процесі відбудови.

Київська ОВА є замовником робіт з відновлення 24 закладів освіти.

Так, 10 об'єктів відновлюють коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, 3 школи у Броварському та Вишгородському районах капітально ремонтують коштом United24. А 11 освітніх закладів відновлять за кошти ЄІБ у межах "Програми з відновлення України".

За даними ОВА, на 5 об'єктах у Баришівці, Макарові, Рудницькому, Мотижині та Лукашах активно тривають роботи.

Для того, щоб повністю відновити освітній фонд, нам залишилося знайти кошти для відбудови ще 5 об'єктів: трьох шкіл, дитячого садка та профліцею. Наразі активно шукаємо фінансування. Впевнений, що зовсім скоро абсолютно всі навчальні заклади відкриють двері для своїх вихованців,

– заявив Бойко.

Цікаво! З 2022 року в Україні пошкоджено або зруйновано близько 3,8 тисячі закладів освіти. Близько 4,6 мільйона дітей по всій країні стикаються з проблемами доступу до навчання. З них близько 2 мільйони безпосередньо постраждали від закриття шкіл і дитсадків.

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