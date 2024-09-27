Средства на восстановление выделяют международные партнеры и украинские чиновники. Так, в Киевской области восстановили уже более 200 учебных заведений, сообщает в телеграмме сообщает Киевская областная военная администрация со ссылкой на первого заместителя председателя КОГА Николая Бойко.

Смотрите также Цифра впечатляет: сколько учеников в Украине учатся дистанционно

Сколько учебных заведений уже восстановили на Киевщине

В КОВА информируют о 210 восстановленных учебных заведений. Еще 30 – в процессе восстановления.

Киевская ОВА является заказчиком работ по восстановлению 24 учебных заведений.

Так, 10 объектов восстанавливают за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, 3 школы в Броварском и Вышгородском районах капитально ремонтируют за счет United24. А 11 образовательных учреждений восстановят за счет ЕИБ в рамках "Программы по восстановлению Украины".

По данным ОВА, на 5 объектах в Барышевке, Макарове, Рудницком, Мотыжине и Лукашах активно продолжаются работы.

Для того, чтобы полностью восстановить образовательный фонд, нам осталось найти средства для восстановления еще 5 объектов: трех школ, детского сада и профлицея. Сейчас активно ищем финансирование. Уверен, что совсем скоро абсолютно все учебные заведения откроют двери для своих воспитанников,

– заявил Бойко.

Интересно! С 2022 года в Украине повреждено или разрушено около 3,8 тысяч учебных заведений. Около 4,6 миллиона детей по всей стране сталкиваются с проблемами доступа к обучению. Из них около 2 миллиона непосредственно пострадали от закрытия школ и детсадов.

Ранее мы рассказывали о том, что школы в Украине готовят к блэкауту и могут вернуть дистанционку. Как будет продолжаться обучение зимой, читайте по ссылке.