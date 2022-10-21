Навесні вступив до тероборони: помер ректор київського вишу Віктор Огнев'юк

Сьогодні, 21 жовтня, відійшов у вічність ректор київського вишу Віктор Огнев'юк. Його серце перестало битися на 64 – му році життя.

Ексзаступник очільника МВС України Антон Геращенко розповів, що Огнев'юк своє життя присвятив покращенню якості освіти. При цьому активно популяризував українську мову.

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Відійшов у вічність Віктор Огнев'юк

Огнев'юк очолював Київський університет імені Бориса Грінченка. Був ректором цього вишу з 2007 року.

Під керівництвом Огнев'юка університет Грінченка став кращим. Зокрема, у виші зросла кількість студентів. Також збільшилася кількість спеціальностей. Університет став активним учасником міжнародних проєктів. При цьому виш займав високі місця в освітніх рейтингах.

"Україна – у цьому слові для мене все". Ця цитата Грінченка стала життєвим девізом Віктора Олександровича,

– зауважив Геращенко.

Він також додав, що Огнев'юк все життя присвятив покращенню якості освіти в Україні. А також просуванню української мови.

Навесні Віктор Олександрович вступив до лав тероборони, захищаючи свій дім.

Що ще відомо про Віктора Огнев’юка Доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Учитель історії. Народився у селі Вовчинець Вінницької області 10 квітня 1959 року. Джерело: Вікіпедія

Як відбувалася вступна кампанія у виші у 2022 році

Цього року через повномасштабну війну в Україні абітурієнти писали національний мультимедійний тест з трьох предметів замість ЗНО.

За його результатами випускники шкіл і вступали до ВНЗ.

Цього року випускники, які виїхали за кордон через війну, вперше могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу.

Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.

Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох

На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр.

При цьому майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.

Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.

24 канал висловлює співчуття рідним та близьким Віктора Огнев'юка!

Виші можуть оголошувати додатковий набір та зараховувати студентів на контракт до 30 листопада 2022 року.