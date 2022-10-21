Весной вступил в тероборону: отошел в вечность ректор Киевского вуза Виктор Огневьюк

Сегодня, 21 октября, отошел в вечность ректор киевского вуза Виктор Огневьюк. Его сердце перестало биться на 64-м году жизни.

Экс-замминистра МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что Огневьюк свою жизнь посвятил образованию. При этом активно популяризировал украинский язык.

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Ушел в вечность Виктор Огневьюк

Огневьюк возглавлял Киевский университет имени Бориса Гринченко. Был ректором этого вуза с 2007 года.

Под руководством Огневьюка университет Гринченко стал лучшим. В частности, в вузе выросло количество студентов. Также увеличилось количество специальностей. Университет стал активным участником международных проектов. При этом вуз занимал высокие места в образовательных рейтингах.

"Украина – в этом слове для меня все". Эта цитата Гринченко стала жизненным девизом Виктора Александровича,

– отметил Геращенко.

Он также добавил, что Огневьюк всю жизнь посвятил улучшению качества образования в Украине. А также продвижению украинского языка.

Весной Виктор Александрович вступил в ряды теробороны, защищая свой дом.



Как проходила вступительная кампания в вузе в 2022 году

В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали Национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.

По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.

В этом году выпускники, уехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.

Всего его сдавали почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.

Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560-по трем

На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году вступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – почти 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.

При этом почти 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.

Также в этом году зачислили почти пол миллиона абитуриентов в колледжи.

24 канал выражает соболезнования родным и близким Виктора Огневьюка!

Вузы могут объявлять дополнительный набор и зачислять студентов на контракт до 30 ноября 2022 года.