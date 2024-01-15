Учні пошкодженого ракетним ударом ліцею у Львові повернулися на очне навчання

15 січня у Львові учні ліцею "Оріяна" повернулися на навчання у рідний заклад освіти. Він найбільше постраждав через ракетний удар Росії по місту наприкінці минулого року.

Однак за понад два тижні у навчальному закладі вже замінити майже 80% пошкоджених вікон і дверей. Все ж частина учнів поки продовжує навчатися дистанційно, адже тривають ремонтні роботи.

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Учні пошкодженого у Львові ліцею повернулися на очне навчання

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що найбільше постраждав корпус, де навчалися учні початкових класів.

Там потрібно знести три стіни та забрати перекриття, окрім цього виявили проблеми з опаленням,

– уточнив очільник міста.

І додав: попри всі труднощі, дитячий сміх додає мотивації та впевненості, що ми зі всім дамо раду.



Навчання та ремонтні роботи у львівському ліцеї / фото з телеграм-каналу Андрія Садового