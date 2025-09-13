Трапляється, що досить часто чуємо певні цитати відомих людей, але лише як короткі версії. А за значенням вони можуть відрізнятися від повного варіанту.

Повні версії відомих цитат, які ми часто використовуємо не правильно, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи.

Дивіться також Українські прізвища материнського походження: перевірте, чи немає серед них вашого

Як повністю звучать відомі цитати?

Чимало висловів, думок, висновків, виступів, закликів відомих мудреців, філософів, військових, політиків люди розібрали на цитати та на крилаті фразеологізми. Але з часом, як часто буває, вони стали коротшими від чого губиться їх суть.

І буває так, що повна версія цитати за своїм змістом різниться з сучасним значенням чи використанням повної форми.

Отож, щоб не потрапити у таку халепу з використанням вислову радимо звернути на увагу на ці цитати.

Цитата 1:

Коротка версія: Сильніший завжди має рацію (сильний завжди правий). Пізніше вона трансформувалася до поняття – право сили.

Повна версія: Сильний завжди має рацію, до поки слабші не об'єднаються.

А українським відповідником до цієї цитати може слугувати вислів – "Гуртом і батька легше бити" це про спільні зусилля для праці і для спротиву.

Цитата 2:

Коротка версія: Час – це гроші. Сьогодні цей вислів ледь не гасло бізнесменів – час слід витрачати з розумом, оскільки це все ті ж гроші.

Повна версія: Час - це гроші, але втраченого часу не повернеш, на відміну від грошей. Сенс повної версії глибший – найцінніший ресурс це час. Авторство вислову приписують молодому Бенджаміну Франкліну, який написав есе "Поради молодому торговцю".

Цитата 3:

Коротка версія: Хліба і видовищ. Його використовують, щоб описати шлях втримання влади через забезпечення найпримітивніших потреб населення – їжа і розваги.

Повна версія: Народ, який колись вручав владу та легіони, тепер не прагне нічого, окрім хліба і видовищ. Автор вислову, римський поет-сатирик Ювенал, швидше висміював падіння цінностей великого народу – від подвигів, цінностей, здобутків до примітивних поривів.

Цитата 4:

Мета виправдовує засоби – тобто якщо ти чогось досягнув, то уже не важливо яким шляхом. Однак автор вислову, Ніколо Макіавеллі так не вважав. А зауважував, що у діях потрібно зважати не лише на мету, а й на засоби, адже гідна мета не виправдовує негідні засоби.

Цитата 5:

Коротка версія: Клієнт завжди має рацію – це одна з найпопулярніших фраз, якою часто зловживають відвідувачі кав'ярень, ресторанів та крамниць, прикриваючись захистом прав споживачів.

Повна версія: Клієнт завжди має рацію у питаннях смаку (1909 рік). Її авторство приписують Гаррі Гордону Селфриджу, британському підприємцю роздрібної торгівлі, який мав на увазі, що не варто втручатися у вибір клієнта. А ще Селфрідж – автор іншої цікавої думки – жінок виліковує ходіння за покупками.

Зауважимо! Роком раніше, у 1908 році, цей вислів використав Цезар Рітц для своїх готелів використовував рекламне гасло "Клієнт ніколи не помиляється" (французькою – Le client n'a jamais tort).

Повні версії відомих цитат: дивіться відео

Тому, використовуючи чужу думку, поцікавтеся, чи саме те автор мав на увазі. Адже її можна використати геть недоречно.