Случается, что довольно часто слышим определенные цитаты известных людей, но только как короткие версии. А по значению они могут отличаться от полного варианта.

Полные версии известных цитат, которые мы часто используем неправильно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы.

Как полностью звучат известные цитаты?

Немало высказываний, мыслей, выводов, выступлений, призывов известных мудрецов, философов, военных, политиков люди разобрали на цитаты и на крылатые фразеологизмы. Но со временем, как часто бывает, они стали короче и поэтому теряется их суть.

И бывает так, что полная версия цитаты по своему содержанию отличается с современным значением или использованием полной формы.

Поэтому, чтобы не попасть в такую неприятность с использованием высказывания советуем обратить внимание на эти цитаты.

Цитата 1:

Короткая версия: Сильнейший всегда прав (сильный всегда прав). Позже она трансформировалась в понятие – право силы.

Полная версия: Сильный всегда прав, до тех пор, пока более слабые не объединятся.

А украинским аналогом к этой цитате может служить выражение – "Гуртом і батька легше бити" это о совместных усилиях для работы и для сопротивления.

Цитата 2:

Короткая версия: Время – это деньги. Сегодня это выражение едва ли не лозунг бизнесменов – время следует тратить с умом, поскольку это все те же деньги.

Полная версия: Время - это деньги, но потерянного времени не вернешь, в отличие от денег. Смысл полной версии более глубокий – самый ценный ресурс это время. Авторство высказывания приписывают молодому Бенджамину Франклину, который написал эссе "Советы молодому торговцу".

Цитата 3:

Короткая версия: Хлеба и зрелищ. Его используют, чтобы описать путь удержания власти через обеспечение самых примитивных потребностей населения – еда и развлечения.

Полная версия: Народ, который когда-то вручал власть и легионы, теперь не стремится ничего, кроме хлеба и зрелищ. Автор высказывания, римский поэт сатирик Ювенал, скорее высмеивал падение ценностей великого народа – от подвигов, ценностей, достижений до примитивных порывов.

Цитата 4:

Цель оправдывает средства – то есть если ты чего-то достиг, то уже не важно каким путем. Однако автор высказывания, Николо Макиавелли так не считал. А замечал, что в действиях нужно учитывать не только на цель, но и на средства, ведь достойная цель не оправдывает недостойные средства.

Цитата 5:

Короткая версия: Клиент всегда прав – это одна из самых популярных фраз, которой часто злоупотребляют посетители кафе, ресторанов и магазинов, прикрываясь защитой прав потребителей.

Полная версия: Клиент всегда прав в вопросах вкуса (1909 год). Ее авторство приписывают Гарри Гордону Селфриджу, британскому предпринимателю розничной торговли, который имел в виду, что не стоит вмешиваться в выбор клиента. А еще Селфридж – автор другого интересного мнения – женщин излечивает хождение за покупками.

Заметим! Годом ранее, в 1908 году, это выражение использовал Цезарь Ритц для своих отелей использовал рекламный лозунг "Клиент никогда не ошибается" (на французском – Le client n'a jamais tort).

Полные версии известных цитат: смотрите видео

Поэтому, используя чужое мнение, поинтересуйтесь, именно то ли автор имел в виду. Ведь ее можно использовать совершенно неуместно.