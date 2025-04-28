У МОН анонсували нову хвилю відрахувань з аспірантури

В Україні внаслідок перевірок відрахували із закладів вищої освіти 3 тисячі аспірантів, які вступили у 2023 році. І це – не остаточна цифра.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький у коментарі Новини.LIVE, зазначає 24 Канал. І додав, що у червні буде нова хвиля відрахувань.

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В Україні буде нова хвиля відрахувань з аспірантури

Посадовець розповів, що значна кількість відрахувань відбудеться через невиконання навчальних або індивідуальних планів за результатами червневої сесії. Постанова Кабміну дозволила зробити МОН інтенсифікацію цих перевірок.

Наша ціль – не відрахувати. Йдеться не про полювання на відьом. Бо якщо аспірант здійснює свою наукову роботу, пише статті, проводить дослідження, ходить на лекції, може скласти всі іспити, то будь ласка. Для цього й існує аспірантура. Наша ціль виділити тих, хто використовує аспірантуру не за призначенням,

– наголосив Винницький.

І додав, що на жаль, за спостереженнями, велика кількість вступників 2022 – 2023 років не дійде до захисту наукової роботи.

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