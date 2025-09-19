З вишів України почали відраховувати першокурсників. Зокрема, через те, що вони не з'явилися на навчання з початку навчального року.

Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу про те, скільки студентів першого курсу відрахували з 1 вересня з його вишу. І уточнив, чи це лише хлопці.

Скільки студентів відрахували з ЛНУ з 1 вересня?

Перший проректор вишу зазначив: з 1 вересня з Львівського національного університету відрахували 65 студентів. Ці здобувачі освіти переважно написали заяву за власним бажанням.

Тут є і першокурсники, і другокурсники, і третьокурсники. Є такі, що не повернулися з академвідпустки – це близько 10 осіб. Є такі, що не оплатити навчання – ми їх відрахували за порушення умов договору. Таких є 15 осіб. Переважно – за власним бажанням,

– уточнив він.

Освітянин каже: такі особи не пояснюють причин. Причому відмовляються бути студентами як хлопці, так і дівчата. Співвідношення – 75% дівчат проти 25% хлопців. Пропорційно кількість тих, хто навчається у виші, і тих, кого відраховують, схожа.

