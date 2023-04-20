Студентів можуть відраховувати з українських вишів через плагіат
Джерело:osvita.ua
Студентів можуть відраховувати з вишів України через плагіат. Таку пропозицію має намір втілити у життя Міносвіти.
Відповідна норма є у проєкті Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти. Цей документ зараз став об'єктом громадського обговорення.
Важливо В Україні змінять правила відрахування та поновлення студентів у вишах
Студентів можуть відрахувати з вишів через плагіат
Так, відповідно до документа, факт порушення академічної доброчесності студентом мають виявити та встановити відповідним чином.
Під час здійснення процедури відрахування за плагіат мають бути дотримані передбачені законом права відповідного студента.
Громадське обговорення проєкту документа триватиме до 10 травня.
Пропозиції приймають на електронну адресу infozvo@mon.gov.ua.
Читайте НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
В Україні змінять правила відрахування та поновлення студентів
- У Міносвіти мають намір змінити правила відрахування, поновлення і переведення студентів, а також умови надання академічної відпустки. Для цього оголосили громадське обговорення.
- У МОН заявили, що редакція відповідного Положення застаріла і потребує змін.
- Зауваження і пропозиції у Міносвіти прийматимуть у формі порівняльної таблиці до проєкту нової редакції Положення до 10 травня. Їх необхідно надсилати на електронну адресу infozvo@mon.gov.ua.
- Результати розмістять на сайті МОН не пізніше ніж через два тижні після ухвалення рішень за результатами обговорення.