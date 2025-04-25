МОН пропонує надати відстрочку частині педагогів позашкілля

Міністерство освіти і науки України пропонує надати право на отримання відстрочки від мобілізації частині педагогів позашкілля. Причому як державної, так і комунальної форми власності.

Мовиться про педагогів-керівників гуртків за важливими для країни напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, еколого-натуралістичним. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Хто з педагогів позашкілля може отримати відстрочку

Відповідний документ з пропозицією МОН ухвалили на засіданні уряду та подадуть на розгляд Верховній Раді.

Позашкільна освіта за зазначеними напрямами відіграє важливу роль у формуванні навичок, важливих для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України. Залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також виховання громадянської позиції – стратегічне завдання держави, що потребує підтримки професійного кадрового складу у сфері позашкілля,

– заявив очільник МОН Оксен Лісовий.

Задля запобігання можливим зловживанням правом на відстрочку передбачили, що його поширюватимуть на педагогів державних і комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 року вже працюють і продовжують працювати за основним місцем роботи.

Зазначимо, що 4 квітня 2025 року під час засідання КМУ міністр культури та стратегічних комунікацій України вніс пропозицію щодо поширення норми стосовно відстрочки від призову під час мобілізації також на педагогів закладів позашкільної освіти за мистецькими та спортивними напрямами. Цю пропозицію підтримано КМУ з рішенням щодо доопрацювання законопроєкту у стислий строк.