Речь идет о педагогах-руководителях кружков по важным для страны направлениям: научно-техническим, исследовательско-экспериментальным, военно-патриотическим, эколого-натуралистическим. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Кто из педагогов внешкольного образования может получить отсрочку

Соответствующий документ с предложением МОН приняли на заседании правительства и подадут на рассмотрение Верховной Раде.

Внешкольное образование по указанным направлениям играет важную роль в формировании навыков, важных для развития технологического, научного и экономического потенциала Украины. Привлечение молодежи к STEM-образованию, научной и инженерной деятельности, а также воспитание гражданской позиции – стратегическая задача государства, что требует поддержки профессионального кадрового состава в сфере внешкольного образования,

– заявил глава МОН Оксен Лисовой.

Для предотвращения возможных злоупотреблений правом на отсрочку предусмотрели, что его будут распространять на педагогов государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года уже работают и продолжают работать по основному месту работы.

Отметим, что 4 апреля 2025 года во время заседания КМУ министр культуры и стратегических коммуникаций Украины внес предложение о распространении нормы об отсрочке от призыва по мобилизации также на педагогов учреждений внешкольного образования по художественным и спортивным направлениям. Это предложение поддержано КМУ с решением о доработке законопроекта в сжатые сроки.