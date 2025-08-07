В оновленому застосунку Резерв+ з'явилася нова відстрочка. Вона доступна для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вишів, коледжів, профтехів та наукових установ і організацій.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Що треба зробити, аби отримати відстрочку, читайте далі.

Як освітянину отримати відстрочку?

Щоб отримати відстрочку, треба мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:

відмітку про основне місце роботи;

зарплатну ставку не меншу ніж 0,75;

відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що належить до викладацької категорії.

Оформлюється відстрочка просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію – і згодом надійде сповіщення із результатом,

– розповіли у МОУ.

Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочку педагог оформити у Резерв+ не може, варто звернутись до закладу освіти – роботодавця. Він має перевірити і, якщо треба, уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.